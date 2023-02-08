Тюменцы оставили стилистов без работы

Люди стали экономить, а новая одежда — не главная статья расходов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменцы стали реже пользоваться услугами стилистов и предпочитают сами покупать себе одежду. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU рассказал представитель этой профессии. По его словам, отток клиентов произошел в последние месяцы.

«Несколько месяцев сидим без работы. Так не только у меня, у большинства стилистов. Новых клиентов нет, а старые говорят, что пока не до особых трат, на большой гардероб уж точно», — делится представитель индустрии.

По его словам, услуги стилиста стали востребованы среди тюменцев совсем недавно. Люди стали проще относиться к этой сфере и не считают ее «привилегией богатых». Но, как утверждает, собеседник агентства, закрытие магазинов, уход брендов и общая ситуация в стране разительно повлияли на развитие этого направления в Тюмени и произошел откат.

«Только-только люди начали понимать, что стилист — это не роскошь, а реальная экономия денег. Ведь у нас есть бонусы, свои скидки во многих магазинах, иногда сумма скидок могла отбить стоимость услуг самого стилиста. А сейчас все отбросило назад. Люди стали экономить и поход со стилистом по магазинам стал для них лишней статьей расходов», — добавляет стилист из Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что горожане стали экономить на отпуске. Больше половины жителей Тюменской области — 67% —снизили расходы на отпуск в 2022 году.