Правительство ЯНАО за бюджетные средства научит чиновников работать

10 февраля 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

16 чиновников получат удостоверения о повышении квалификации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. «Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа „Комплексное развитие сельских территорий“. Оплата оказанных услуг производится за счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год комплексом процессных мероприятий государственной программы „Совершенствование государственного управления“», — говорится в закупке. Заказчиком является аппарат губернатора ЯНАО. На обучение госслужащих власти готовы потратить более 680 тысяч рублей. Исполнитель должен будет разработать для чиновников программу обучения. Для шестнадцати чиновников обучение пройдет очно в Салехарде 20 марта. Остальные 56 госслужащих будут заниматься дистанционно. После у них пройдет аттестация и они получат удостоверение о повышении квалификации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Артюхов подписал постановление о выделении бюджетных средств на обучение чиновников. В документе сказано, что власти ежегодно выделяют деньги на повышение квалификации госслужащих.

Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. «Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа „Комплексное развитие сельских территорий“. Оплата оказанных услуг производится за счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год комплексом процессных мероприятий государственной программы „Совершенствование государственного управления“», — говорится в закупке. Заказчиком является аппарат губернатора ЯНАО. На обучение госслужащих власти готовы потратить более 680 тысяч рублей. Исполнитель должен будет разработать для чиновников программу обучения. Для шестнадцати чиновников обучение пройдет очно в Салехарде 20 марта. Остальные 56 госслужащих будут заниматься дистанционно. После у них пройдет аттестация и они получат удостоверение о повышении квалификации. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Артюхов подписал постановление о выделении бюджетных средств на обучение чиновников. В документе сказано, что власти ежегодно выделяют деньги на повышение квалификации госслужащих.