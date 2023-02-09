Правительство ЯНАО за бюджетные средства научит чиновников работать

Власти ЯНАО потратят более полумиллиона рублей на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
«Оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа „Комплексное развитие сельских территорий“. Оплата оказанных услуг производится за счет бюджетных средств, предусмотренных на 2023 год комплексом процессных мероприятий государственной программы „Совершенствование государственного управления“», — говорится в закупке.
Заказчиком является аппарат губернатора ЯНАО. На обучение госслужащих власти готовы потратить более 680 тысяч рублей. Исполнитель должен будет разработать для чиновников программу обучения. Для шестнадцати чиновников обучение пройдет очно в Салехарде 20 марта. Остальные 56 госслужащих будут заниматься дистанционно. После у них пройдет аттестация и они получат удостоверение о повышении квалификации.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Артюхов подписал постановление о выделении бюджетных средств на обучение чиновников. В документе сказано, что власти ежегодно выделяют деньги на повышение квалификации госслужащих.
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