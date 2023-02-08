Раненный на СВО Герой России Рустам Сайфуллин встретился с тюменскими студентами

На СВО Рустам Сайфуллин получил тяжелое ранение после взрыва мины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Герой России Рустам Сайфуллин, получивший серьезное ранение во время специальной военной операции на Украине, встретился в Тюмени со студентами ГАУ Северного Зауралья. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Герой России Рустам Сайфуллин встретился со студентами: поговорили об истории России, службе и солдатской чести. Встреча прошла в ГАУ Северного Зауралья. В ходе СВО он командовал инженерно-саперным полком. Герой Российской Федерации, полковник Рустам Галиевич Сайфуллин родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области. В 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Служил на разных командных должностях. За плечами — Чечня, Сирия, Грузия», — сообщает Инфоцентр.

Во время спецоперации под ногами у Рустама Сайфуллина взорвалась бомба. Он получил серьезное ранение, но продолжил руководить вверенным ему подразделением. Боевая задача, поставленная перед военными, была выполнена на 100%.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.