08 февраля 2023

Раненный на СВО Герой России встретился с тюменскими студентами. Видео

Раненный на СВО Герой России Рустам Сайфуллин встретился с тюменскими студентами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, фугас, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
На СВО Рустам Сайфуллин получил тяжелое ранение после взрыва мины Фото:

Герой России Рустам Сайфуллин, получивший серьезное ранение во время специальной военной операции на Украине, встретился в Тюмени со студентами ГАУ Северного Зауралья. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Герой России Рустам Сайфуллин встретился со студентами: поговорили об истории России, службе и солдатской чести. Встреча прошла в ГАУ Северного Зауралья. В ходе СВО он командовал инженерно-саперным полком. Герой Российской Федерации, полковник Рустам Галиевич Сайфуллин родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области. В 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Служил на разных командных должностях. За плечами — Чечня, Сирия, Грузия», — сообщает Инфоцентр.

Во время спецоперации под ногами у Рустама Сайфуллина взорвалась бомба. Он получил серьезное ранение, но продолжил руководить вверенным ему подразделением. Боевая задача, поставленная перед военными, была выполнена на 100%.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Герой России Рустам Сайфуллин, получивший серьезное ранение во время специальной военной операции на Украине, встретился в Тюмени со студентами ГАУ Северного Зауралья. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Герой России Рустам Сайфуллин встретился со студентами: поговорили об истории России, службе и солдатской чести. Встреча прошла в ГАУ Северного Зауралья. В ходе СВО он командовал инженерно-саперным полком. Герой Российской Федерации, полковник Рустам Галиевич Сайфуллин родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области. В 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Служил на разных командных должностях. За плечами — Чечня, Сирия, Грузия», — сообщает Инфоцентр. Во время спецоперации под ногами у Рустама Сайфуллина взорвалась бомба. Он получил серьезное ранение, но продолжил руководить вверенным ему подразделением. Боевая задача, поставленная перед военными, была выполнена на 100%. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...