08 февраля 2023

Курганцев предупредили о гололедице и снежном накате на дорогах

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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Зауральские синоптики прогнозируют появление гололедицы Фото:

Жителей Зауралья предупредили о появлении гололедицы и снежного наката на дорогах региона. Эта информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

«Ночью [10 февраля] в большинстве районов [Курганской области] ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Днем — местами небольшой снег. На дорогах — местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано в оперативной сводке на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курганскую область придут морозы и туман. Похолодание до -24 градусов было спрогнозировано в ночь на 8 февраля.

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Жителей Зауралья предупредили о появлении гололедицы и снежного наката на дорогах региона. Эта информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «Ночью [10 февраля] в большинстве районов [Курганской области] ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Днем — местами небольшой снег. На дорогах — местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано в оперативной сводке на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в Курганскую область придут морозы и туман. Похолодание до -24 градусов было спрогнозировано в ночь на 8 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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