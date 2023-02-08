Курганцев предупредили о гололедице и снежном накате на дорогах

09 февраля 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Зауральские синоптики прогнозируют появление гололедицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Зауралья предупредили о появлении гололедицы и снежного наката на дорогах региона. Эта информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «Ночью [10 февраля] в большинстве районов [Курганской области] ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Днем — местами небольшой снег. На дорогах — местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано в оперативной сводке на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в Курганскую область придут морозы и туман. Похолодание до -24 градусов было спрогнозировано в ночь на 8 февраля.

Жителей Зауралья предупредили о появлении гололедицы и снежного наката на дорогах региона. Эта информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. «Ночью [10 февраля] в большинстве районов [Курганской области] ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Днем — местами небольшой снег. На дорогах — местами гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с», — указано в оперативной сводке на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в Курганскую область придут морозы и туман. Похолодание до -24 градусов было спрогнозировано в ночь на 8 февраля.