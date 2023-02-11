Жительница Кургана потеряла полмиллиона, оформив кредит по телефону

12 февраля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Мошенники убедили жительницу Кургана оформить кредит по телефону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана перевела мошенникам более 450 тысяч рублей, которые по телефону убедили ее «оформить кредит». Женщина считала, что общается с реальными сотрудниками банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Несколько дней назад 48-летней жительнице Кургана начали поступать звонки с абонентских номеров различных государств от незнакомцев, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и банковских организаций. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита, гражданку убедили оформить настоящий кредит и перечислить деньги на определенные счета», — сообщили в региональном УМВД. В итоге женщина оформила несколько займов, обналичила средства и с помощью банкомата перевела их на счета мошенников. То, что ее обманули, она поняла, когда обратилась в банк за разъяснением ситуации. По этому факту в Кургане возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). Ранее прокурор Виталий Долгушин рассказал, куда уходят средства курганцев, украденные «телефонными» мошенниками. Он озвучил, что деньги со счетов жителей города могут быть использованы «националистами с территории Украины».

Жительница Кургана перевела мошенникам более 450 тысяч рублей, которые по телефону убедили ее «оформить кредит». Женщина считала, что общается с реальными сотрудниками банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Несколько дней назад 48-летней жительнице Кургана начали поступать звонки с абонентских номеров различных государств от незнакомцев, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов и банковских организаций. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита, гражданку убедили оформить настоящий кредит и перечислить деньги на определенные счета», — сообщили в региональном УМВД. В итоге женщина оформила несколько займов, обналичила средства и с помощью банкомата перевела их на счета мошенников. То, что ее обманули, она поняла, когда обратилась в банк за разъяснением ситуации. По этому факту в Кургане возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). Ранее прокурор Виталий Долгушин рассказал, куда уходят средства курганцев, украденные «телефонными» мошенниками. Он озвучил, что деньги со счетов жителей города могут быть использованы «националистами с территории Украины».