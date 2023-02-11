Губернатор Шумков сделал заявление на открытии индустриального парка в Кургане

Губернатор Шумков: Кургану остро не хватает специалистов

Губернатор Шумков зовет специалистов на площади индустриального парка в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане острая нехватка специалистов, об этом заявил глава региона Вадим Шумков во время официального открытия второй очереди индустриального парка «Территория областного развития». По его словам, площадка с двумя ж/д ветками готова вместить несколько новых промышленных предприятий.

«Индустриальная мощь Кургана возрождается небывалыми темпами. Сейчас главное, чтобы сюда пришли работать люди. Нам остро не хватает специалистов», — сказал Шумков. Он отметил, что на территории индустриального парка уже работают современные производства и вскоре резидентов должно значительно добавиться. «На 20 тысячах квадратных метров уже работают люди. Один такой парк позволяет работать восьми заводам», — добавил губернатор.

К строительству индустриального парка приступили в прошлом году. Его создавали по типу «гринфилд»(незастроенный участок с организованной инфраструктурой). На сегодня на территории работают 4 резидента, занимая лишь половину предоставленных площадей. Временно исполняющий обязанности гендиректора ТОРа Артем Петров рассказал, что изначально проект не предусматривал резкий рост стоимости строительных материалов в 2022 году, но тем не менее стройку не остановили и на территорию удалось запустить первых резидентов.

Ранее Вадим Шумков заявлял, что индустриальный парки — это единственная возможность развить в области промышленную экономику. По его словам, это именно та платформа, где можно быстро организовать работу заводов.