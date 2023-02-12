В Курганской области за год улучшилось качество жизни

Курганская область осталась на прежнем месте в рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2022 года в Курганской области улучшилось качество жизни. Но при этом, регион остался на прежнем 77 месте, следует из рейтинга, опубликованного РИА Новости.

«В большинстве регионов за 2022 год выросло качество жизни. Курганская область осталась на 77 месте в списке, но набрала больше баллов, чем в 2021 году — 36,969 вместо 33,109», — говорится в рейтинге. Первые строчки заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла 73 место в итоговом рейтинге регионов России. При подсчете баллов учитываются качество жизни, рынок труда, экономическое положение и материальное благополучие населения.