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В Курганской области за год улучшилось качество жизни

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Выборы- 2021. Курган , выборы, пожилые люди, избирательный участок, голосование, урна для голосования, пенсионеры, бюллетень, выборы 2021
Курганская область осталась на прежнем месте в рейтинге Фото:

По итогам 2022 года в Курганской области улучшилось качество жизни. Но при этом, регион остался на прежнем 77 месте, следует из рейтинга, опубликованного РИА Новости.

«В большинстве регионов за 2022 год выросло качество жизни. Курганская область осталась на 77 месте в списке, но набрала больше баллов, чем в 2021 году — 36,969 вместо 33,109», — говорится в рейтинге. Первые строчки заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла 73 место в итоговом рейтинге регионов России. При подсчете баллов учитываются качество жизни, рынок труда, экономическое положение и материальное благополучие населения.

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По итогам 2022 года в Курганской области улучшилось качество жизни. Но при этом, регион остался на прежнем 77 месте, следует из рейтинга, опубликованного РИА Новости. «В большинстве регионов за 2022 год выросло качество жизни. Курганская область осталась на 77 месте в списке, но набрала больше баллов, чем в 2021 году — 36,969 вместо 33,109», — говорится в рейтинге. Первые строчки заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Ранее URA.RU писало, что Курганская область заняла 73 место в итоговом рейтинге регионов России. При подсчете баллов учитываются качество жизни, рынок труда, экономическое положение и материальное благополучие населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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