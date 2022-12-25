Курганская область заняла одно из последних мест в итоговом рейтинге регионов России

Итоговый балл Курганской области — 35,616
В итоговом рейтинге регионов России Курганская область заняла 73 место. Информация об этом размещена в инфографике, подготовленной РИА Новости.
«Итоговый балл Курганской области — 35,616. Рейтинговый балл складывается из баллов, полученных регионом в 2022 году за качество жизни, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, экономическое положение, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни», — говорится в инфографике.
Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург с баллом выше 80. Также в пятерку лидеров вошел Ханты-Мансийский автономный округ.
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