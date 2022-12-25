25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Курганская область заняла одно из последних мест в итоговом рейтинге регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, пенсионеры на прогулке, пожилые люди, пенсионер на скамейке, медицинская маска
Итоговый балл Курганской области — 35,616 Фото:

В итоговом рейтинге регионов России Курганская область заняла 73 место. Информация об этом размещена в инфографике, подготовленной РИА Новости.

«Итоговый балл Курганской области — 35,616. Рейтинговый балл складывается из баллов, полученных регионом в 2022 году за качество жизни, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, экономическое положение, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни», — говорится в инфографике.

Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург с баллом выше 80. Также в пятерку лидеров вошел Ханты-Мансийский автономный округ.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

В итоговом рейтинге регионов России Курганская область заняла 73 место. Информация об этом размещена в инфографике, подготовленной РИА Новости. «Итоговый балл Курганской области — 35,616. Рейтинговый балл складывается из баллов, полученных регионом в 2022 году за качество жизни, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, экономическое положение, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни», — говорится в инфографике. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург с баллом выше 80. Также в пятерку лидеров вошел Ханты-Мансийский автономный округ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...