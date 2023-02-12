Жителям ЯНАО рассказали, где в России выгодно купить квартиру

Риелторы: в Новом Уренгое средняя стоимость жилья выше, чем в большинстве городов России

13 февраля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Продав квартиру в ЯНАО, можно купить в два раза больше по площади в Челябинске Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выше, чем в большинстве городов-миллионников России. Эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи» рассказали URA.RU, во сколько раз больше по площади квартиру могут купить новоуренгойцы в крупнейших городах России, если продадут свое жилье. «Сейчас, по подсчетам экспертов, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новом Уренгое составляет 155,07 тысячи рублей. Самую просторную квартиру можно приобрести жителям Нового Уренгоя в Челябинске, где средняя цена квадратного метра ниже в 2,5 раза. То есть, продав квартиру площадью 30 квадратных метров в Новом Уренгое можно рассчитывать на покупку квартиры 70-90 квадратных метров в Челябинске», — рассказал директор компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. На втором месте рейтинга по доступности Волгоград, где средняя цена квадратного метра вторичного жилья стоит в два раза дешевле, чем в Новом Уренгое. На третьем месте Омск — с разницей в 1,9 раза. По словам эксперта, далее следуют: Воронеж с разницей в 1,8 раза, Самара и Пермь (1,7 раза), Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (1,6 раза), Краснодар, Новосибирск и Уфа (1,5 раза), Нижний Новгород (1,4 раза), Казань (1,2 раза). При этом в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра в два и 1,2 раза соответственно выше, чем в Новом Уренгое. «Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новом Уренгое очень конкурентная даже в сравнении со средней стоимостью в городах-миллионниках. Поэтому при решении о переезде в другой регион России есть возможность купить более просторное и комфортное жилье», — подчеркнул Кочетков. URA.RU ранее рассказывало о том, что в 2022 году средняя стоимость квадратного метра в новостройках ЯНАО выросла на 10%. Цена на вторичном рынке выросла до 7%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выше, чем в большинстве городов-миллионников России. Эксперты по недвижимости федеральной компании «Этажи» рассказали URA.RU, во сколько раз больше по площади квартиру могут купить новоуренгойцы в крупнейших городах России, если продадут свое жилье. «Сейчас, по подсчетам экспертов, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новом Уренгое составляет 155,07 тысячи рублей. Самую просторную квартиру можно приобрести жителям Нового Уренгоя в Челябинске, где средняя цена квадратного метра ниже в 2,5 раза. То есть, продав квартиру площадью 30 квадратных метров в Новом Уренгое можно рассчитывать на покупку квартиры 70-90 квадратных метров в Челябинске», — рассказал директор компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. На втором месте рейтинга по доступности Волгоград, где средняя цена квадратного метра вторичного жилья стоит в два раза дешевле, чем в Новом Уренгое. На третьем месте Омск — с разницей в 1,9 раза. По словам эксперта, далее следуют: Воронеж с разницей в 1,8 раза, Самара и Пермь (1,7 раза), Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (1,6 раза), Краснодар, Новосибирск и Уфа (1,5 раза), Нижний Новгород (1,4 раза), Казань (1,2 раза). При этом в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра в два и 1,2 раза соответственно выше, чем в Новом Уренгое. «Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Новом Уренгое очень конкурентная даже в сравнении со средней стоимостью в городах-миллионниках. Поэтому при решении о переезде в другой регион России есть возможность купить более просторное и комфортное жилье», — подчеркнул Кочетков. URA.RU ранее рассказывало о том, что в 2022 году средняя стоимость квадратного метра в новостройках ЯНАО выросла на 10%. Цена на вторичном рынке выросла до 7%.