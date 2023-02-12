12 февраля 2023

Делом бунтующего тюменского инвалида займется представитель ОНФ Омутных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, инвалид, инвалидная коляска, маломобильный человек, перчатки защитные, передвижение
Омутных пообещал связаться с властями Фото:

Устраивавший протесты напротив здания прокуратуры Тюменской области инвалид Анатолий Минин получит поддержку от врача и эксперта «Общероссийского народного фронта» Дмитрия Омутных. Об этом стало известно из прямой трансляции, которая шла на сайте движения 13 февраля.

«Вы, пожалуйста, дайте мне контакты тех сотрудников, с кем вы общались. Мы в любом случае сейчас связываемся Минздравом и Фондом соцстраха <…> и обязательно по вашему вопросу проведем работу. Я думаю, во-первых, проведут повторную медико-социальную экспертизу <…> оказать вам помощь в обслуживании, постоянном патронате — это задача первостепенная», — заявил Омутных после рассказа инвалида.

Он также прокомментировал историю Минина, который пожаловался, что сейчас за ним практически не оказывается уход. «Этим сотрудникам [социальной службы] конечно бы не помешало представить самим себя в такой ситуации, не дай бог конечно, когда два раза в неделю на час кто-нибудь придет, принесет какой-нибудь еды и за час, естественно, ничего не успеет сделать. Это нереально, уход не делается за одну минуту, тем более с вашим заболеванием», — добавил Омутных.

Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Минин оказался обездвижен в 2015 году и уже длительное время не может получить социальную помощь от властей. По словам мужчины, ему приходится голодать. Из-за этих проблем он дважды устраивал пикеты у здания прокуратуры. Во второй раз он сел напротив ведомства будучи обнаженным.

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Устраивавший протесты напротив здания прокуратуры Тюменской области инвалид Анатолий Минин получит поддержку от врача и эксперта «Общероссийского народного фронта» Дмитрия Омутных. Об этом стало известно из прямой трансляции, которая шла на сайте движения 13 февраля. «Вы, пожалуйста, дайте мне контакты тех сотрудников, с кем вы общались. Мы в любом случае сейчас связываемся Минздравом и Фондом соцстраха <…> и обязательно по вашему вопросу проведем работу. Я думаю, во-первых, проведут повторную медико-социальную экспертизу <…> оказать вам помощь в обслуживании, постоянном патронате — это задача первостепенная», — заявил Омутных после рассказа инвалида. Он также прокомментировал историю Минина, который пожаловался, что сейчас за ним практически не оказывается уход. «Этим сотрудникам [социальной службы] конечно бы не помешало представить самим себя в такой ситуации, не дай бог конечно, когда два раза в неделю на час кто-нибудь придет, принесет какой-нибудь еды и за час, естественно, ничего не успеет сделать. Это нереально, уход не делается за одну минуту, тем более с вашим заболеванием», — добавил Омутных. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Минин оказался обездвижен в 2015 году и уже длительное время не может получить социальную помощь от властей. По словам мужчины, ему приходится голодать. Из-за этих проблем он дважды устраивал пикеты у здания прокуратуры. Во второй раз он сел напротив ведомства будучи обнаженным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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