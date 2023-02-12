Делом бунтующего тюменского инвалида займется представитель ОНФ Омутных

13 февраля 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Омутных пообещал связаться с властями Фото: Илья Московец © URA.RU Устраивавший протесты напротив здания прокуратуры Тюменской области инвалид Анатолий Минин получит поддержку от врача и эксперта «Общероссийского народного фронта» Дмитрия Омутных. Об этом стало известно из прямой трансляции, которая шла на сайте движения 13 февраля. «Вы, пожалуйста, дайте мне контакты тех сотрудников, с кем вы общались. Мы в любом случае сейчас связываемся Минздравом и Фондом соцстраха <…> и обязательно по вашему вопросу проведем работу. Я думаю, во-первых, проведут повторную медико-социальную экспертизу <…> оказать вам помощь в обслуживании, постоянном патронате — это задача первостепенная», — заявил Омутных после рассказа инвалида. Он также прокомментировал историю Минина, который пожаловался, что сейчас за ним практически не оказывается уход. «Этим сотрудникам [социальной службы] конечно бы не помешало представить самим себя в такой ситуации, не дай бог конечно, когда два раза в неделю на час кто-нибудь придет, принесет какой-нибудь еды и за час, естественно, ничего не успеет сделать. Это нереально, уход не делается за одну минуту, тем более с вашим заболеванием», — добавил Омутных.



Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Минин оказался обездвижен в 2015 году и уже длительное время не может получить социальную помощь от властей. По словам мужчины, ему приходится голодать. Из-за этих проблем он дважды устраивал пикеты у здания прокуратуры. Во второй раз он сел напротив ведомства будучи обнаженным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Устраивавший протесты напротив здания прокуратуры Тюменской области инвалид Анатолий Минин получит поддержку от врача и эксперта «Общероссийского народного фронта» Дмитрия Омутных. Об этом стало известно из прямой трансляции, которая шла на сайте движения 13 февраля. «Вы, пожалуйста, дайте мне контакты тех сотрудников, с кем вы общались. Мы в любом случае сейчас связываемся Минздравом и Фондом соцстраха <…> и обязательно по вашему вопросу проведем работу. Я думаю, во-первых, проведут повторную медико-социальную экспертизу <…> оказать вам помощь в обслуживании, постоянном патронате — это задача первостепенная», — заявил Омутных после рассказа инвалида. Он также прокомментировал историю Минина, который пожаловался, что сейчас за ним практически не оказывается уход. «Этим сотрудникам [социальной службы] конечно бы не помешало представить самим себя в такой ситуации, не дай бог конечно, когда два раза в неделю на час кто-нибудь придет, принесет какой-нибудь еды и за час, естественно, ничего не успеет сделать. Это нереально, уход не делается за одну минуту, тем более с вашим заболеванием», — добавил Омутных. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Минин оказался обездвижен в 2015 году и уже длительное время не может получить социальную помощь от властей. По словам мужчины, ему приходится голодать. Из-за этих проблем он дважды устраивал пикеты у здания прокуратуры. Во второй раз он сел напротив ведомства будучи обнаженным.