Жительница ЯНАО, работающая вахтой, рассказала о тяжелой беременности из-за климата

15 февраля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Возвращаясь в ЯНАО беременная Елена страдала от токсикоза и головных болей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Елена, прожившая в регионе 30 лет, рассказала о тяжелой беременности из-за смены климата. Как пояснила URA.RU собеседница агентства, проблемы со здоровьем она начала испытывать после того, как начала работать вахтовым методом. «Я всю жизнь прожила в Новом Уренгое и родила здесь первого ребенка (в 26 лет). Несколько лет назад решили с мужем переехать. Понятное дело, что перевелась на вахту. Но я забеременела и первое время продолжала работать, но не долго. Как только возвращалась на север становилось плохо», — уточнила она. При этом девушка легко выносила первого ребенка живя на севере. По словам собеседницы агентства, во время второй беременности у нее практически всегда было высокое давление, головные боли и токсикоз. Это происходило, когда она возвращалась на работу в ЯНАО. «Что такое токсикоз я понимала, но в этот раз было невыносимо. Тем более, что у меня всегда преимущественно пониженное давление. А тут, как не приеду, так высокое. Но стоит вернуться на Алтай, все проходило. Естественно, на этом моя работа и закончилась. Здоровье важнее», — резюмировала Елена. Ранее вахтовик из ЯНАО рассказал о проблемах со здоровьем из-за акклиматизации. Мужчина постоянно испытывал сонливость и головные боли.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) Елена, прожившая в регионе 30 лет, рассказала о тяжелой беременности из-за смены климата. Как пояснила URA.RU собеседница агентства, проблемы со здоровьем она начала испытывать после того, как начала работать вахтовым методом. «Я всю жизнь прожила в Новом Уренгое и родила здесь первого ребенка (в 26 лет). Несколько лет назад решили с мужем переехать. Понятное дело, что перевелась на вахту. Но я забеременела и первое время продолжала работать, но не долго. Как только возвращалась на север становилось плохо», — уточнила она. При этом девушка легко выносила первого ребенка живя на севере. По словам собеседницы агентства, во время второй беременности у нее практически всегда было высокое давление, головные боли и токсикоз. Это происходило, когда она возвращалась на работу в ЯНАО. «Что такое токсикоз я понимала, но в этот раз было невыносимо. Тем более, что у меня всегда преимущественно пониженное давление. А тут, как не приеду, так высокое. Но стоит вернуться на Алтай, все проходило. Естественно, на этом моя работа и закончилась. Здоровье важнее», — резюмировала Елена. Ранее вахтовик из ЯНАО рассказал о проблемах со здоровьем из-за акклиматизации. Мужчина постоянно испытывал сонливость и головные боли.