Ветеран МВД похвастался уловом карасей на Тоболе в Курганской области. Фото

18 февраля 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области рыбачил на реке Фото: Алексей Андронов © URA.RU Рыбак из Курганской области опубликовал фотографии своего улова. Он рыбачил на реке Тобол, указал любитель зимней ловли в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на рыбалке был День ерша. Рыбачил в районе села Утятское Притобольного района Курганской области», — уточнил Андрей Прокопьев. В профиле подписчика указано, что он прошел путь от рядового милиционера до руководителя структурного подразделения. О том, что рыбак выложил фотографии крупного улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области, URA.RU писало ранее. Мужчине в основном попадались караси. Андрей Прокопьев рыбачил на Тоболе Фото: VK «Рыбалка В Кургане 45 RUS»

Рыбак из Курганской области опубликовал фотографии своего улова. Он рыбачил на реке Тобол, указал любитель зимней ловли в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на рыбалке был День ерша. Рыбачил в районе села Утятское Притобольного района Курганской области», — уточнил Андрей Прокопьев. В профиле подписчика указано, что он прошел путь от рядового милиционера до руководителя структурного подразделения. О том, что рыбак выложил фотографии крупного улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области, URA.RU писало ранее. Мужчине в основном попадались караси.