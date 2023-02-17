17 февраля 2023
16 февраля 2023

Ветеран МВД похвастался уловом карасей на Тоболе в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, удочка, лунка
Житель Курганской области рыбачил на реке Фото:

Рыбак из Курганской области опубликовал фотографии своего улова. Он рыбачил на реке Тобол, указал любитель зимней ловли в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня на рыбалке был День ерша. Рыбачил в районе села Утятское Притобольного района Курганской области», — уточнил Андрей Прокопьев. В профиле подписчика указано, что он прошел путь от рядового милиционера до руководителя структурного подразделения.

О том, что рыбак выложил фотографии крупного улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области, URA.RU писало ранее. Мужчине в основном попадались караси.

Андрей Прокопьев рыбачил на Тоболе
Фото:

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Рыбак из Курганской области опубликовал фотографии своего улова. Он рыбачил на реке Тобол, указал любитель зимней ловли в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на рыбалке был День ерша. Рыбачил в районе села Утятское Притобольного района Курганской области», — уточнил Андрей Прокопьев. В профиле подписчика указано, что он прошел путь от рядового милиционера до руководителя структурного подразделения. О том, что рыбак выложил фотографии крупного улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области, URA.RU писало ранее. Мужчине в основном попадались караси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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