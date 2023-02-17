Житель Курганской области рыбачил на реке
Рыбак из Курганской области опубликовал фотографии своего улова. Он рыбачил на реке Тобол, указал любитель зимней ловли в группе «Рыбалка В Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня на рыбалке был День ерша. Рыбачил в районе села Утятское Притобольного района Курганской области», — уточнил Андрей Прокопьев. В профиле подписчика указано, что он прошел путь от рядового милиционера до руководителя структурного подразделения.
О том, что рыбак выложил фотографии крупного улова после того, как побывал на озере Яровое в Курганской области, URA.RU писало ранее. Мужчине в основном попадались караси.
Андрей Прокопьев рыбачил на Тоболе
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