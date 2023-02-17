17 февраля 2023
16 февраля 2023

Самолет в Новый Уренгой не смог вылететь из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Авиарейс «Москва-Новый Уренгой» вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси Фото:

Самолет рейса «Москва — Новый Уренгой» вернулся в аэропорт Домодедово из-за проблем со стойками шасси. Самолет принадлежит авиакомпании «Ямал», сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

«18.02.2022 01.59 (мск) Московская зона, район аэродрома Домодедово. Доклад командира воздушного судна (КВС) о неуборке всех стоек шасси после вылета, решение КВС — возврат на аэродром вылета с предварительной выработкой топлива», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс в ЯНАО вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. У самолета отказал счетчик показателя скорости.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Самолет рейса «Москва — Новый Уренгой» вернулся в аэропорт Домодедово из-за проблем со стойками шасси. Самолет принадлежит авиакомпании «Ямал», сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». «18.02.2022 01.59 (мск) Московская зона, район аэродрома Домодедово. Доклад командира воздушного судна (КВС) о неуборке всех стоек шасси после вылета, решение КВС — возврат на аэродром вылета с предварительной выработкой топлива», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс в ЯНАО вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. У самолета отказал счетчик показателя скорости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...