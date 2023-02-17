Самолет в Новый Уренгой не смог вылететь из Москвы

Авиарейс «Москва-Новый Уренгой» вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси
Самолет рейса «Москва — Новый Уренгой» вернулся в аэропорт Домодедово из-за проблем со стойками шасси. Самолет принадлежит авиакомпании «Ямал», сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
«18.02.2022 01.59 (мск) Московская зона, район аэродрома Домодедово. Доклад командира воздушного судна (КВС) о неуборке всех стоек шасси после вылета, решение КВС — возврат на аэродром вылета с предварительной выработкой топлива», — сообщается в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс в ЯНАО вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. У самолета отказал счетчик показателя скорости.
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