19 февраля 2023
18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Тюмени ищут топ-риэлтора за полмиллиона рублей

Тюменская компания заплатит риэлтору эксклюзивной недвижимости до 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Топ-риелтор должен заниматься продажей эксклюзивных объектов Фото:

В Тюмени открыта вакансия специалиста по продажам эксклюзивной недвижимости. Сотруднику готовы платить до 500 тыс. рублей. Информация размешена на онлайн-сервисе для поиска работы hh.ru.

«Специалист по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости. От 200 до 500 тыс. рублей на руки», — сообщается в описании к вакансии.

От кандидата на должность требуется опыт работы от 3 до 6 лет, навыки прямых продаж и обслуживания покупателей. Возможна подработка сменами от 4 до 6 часов.

Сопоставимую заработную плату в Тюмени предлагают дорожным рабочим. Строительная фирма ищет 10 сотрудников, которые будут очищать дороги и укладывать асфальт. Им заплатят до 500 тыс. рублей.

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В Тюмени открыта вакансия специалиста по продажам эксклюзивной недвижимости. Сотруднику готовы платить до 500 тыс. рублей. Информация размешена на онлайн-сервисе для поиска работы hh.ru. «Специалист по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости. От 200 до 500 тыс. рублей на руки», — сообщается в описании к вакансии. От кандидата на должность требуется опыт работы от 3 до 6 лет, навыки прямых продаж и обслуживания покупателей. Возможна подработка сменами от 4 до 6 часов. Сопоставимую заработную плату в Тюмени предлагают дорожным рабочим. Строительная фирма ищет 10 сотрудников, которые будут очищать дороги и укладывать асфальт. Им заплатят до 500 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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