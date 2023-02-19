В Тюмени ищут топ-риэлтора за полмиллиона рублей

В Тюмени открыта вакансия специалиста по продажам эксклюзивной недвижимости. Сотруднику готовы платить до 500 тыс. рублей. Информация размешена на онлайн-сервисе для поиска работы hh.ru.
«Специалист по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости. От 200 до 500 тыс. рублей на руки», — сообщается в описании к вакансии.
От кандидата на должность требуется опыт работы от 3 до 6 лет, навыки прямых продаж и обслуживания покупателей. Возможна подработка сменами от 4 до 6 часов.
Сопоставимую заработную плату в Тюмени предлагают дорожным рабочим. Строительная фирма ищет 10 сотрудников, которые будут очищать дороги и укладывать асфальт. Им заплатят до 500 тыс. рублей.
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