В Тюмени ищут топ-риэлтора за полмиллиона рублей

Тюменская компания заплатит риэлтору эксклюзивной недвижимости до 500 тысяч рублей

Топ-риелтор должен заниматься продажей эксклюзивных объектов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени открыта вакансия специалиста по продажам эксклюзивной недвижимости. Сотруднику готовы платить до 500 тыс. рублей. Информация размешена на онлайн-сервисе для поиска работы hh.ru.

«Специалист по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости. От 200 до 500 тыс. рублей на руки», — сообщается в описании к вакансии.

От кандидата на должность требуется опыт работы от 3 до 6 лет, навыки прямых продаж и обслуживания покупателей. Возможна подработка сменами от 4 до 6 часов.

Сопоставимую заработную плату в Тюмени предлагают дорожным рабочим. Строительная фирма ищет 10 сотрудников, которые будут очищать дороги и укладывать асфальт. Им заплатят до 500 тыс. рублей.