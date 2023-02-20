20 февраля 2023

Курганский губернатор не собирается ехать в зону спецоперации. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, шумков вадим
Губернатору Вадиму Шумкову советуют отправиться в зону проведения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не собирается ехать в зону проведения спецоперации (СВО). Хотя ему рекомендуют там побывать и поддержать курганских бойцов, рассказывают URA.RU источники, близкие к региональным властям. Из всех уральских глав Шумков единственный, кто еще не был в зоне СВО.

«Шумков пока не собирается в зону СВО. Хотя командировка может принести ему дополнительные политические баллы. Если он сам не планирует туда ехать, может отправить кого-то из своих замов. Некоторые губернаторы так и делают», — отмечают инсайдеры. Другие собеседники URA.RU из политокружения отмечают, что Шумков не хочет ехать в зону СВО, потому что не хочет попасть под санкции Запада. «При этом сам губернатор считает, что, работая в области, он принесет больше пользы, чем совершая поездки в зону СВО», — утверждают инсайдеры.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что 19 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР). Глава ХМАО Наталья Комарова в зоне СВО встретилась с мобилизованными, волонтерами и посетила Макеевку. В декабре 2022 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев летом прошлого года посетил Донецкую народную республику. Челябинский губернатор Алексей Текслер был в ДНР в июне и августе.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида ВСУ.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков не собирается ехать в зону проведения спецоперации (СВО). Хотя ему рекомендуют там побывать и поддержать курганских бойцов, рассказывают URA.RU источники, близкие к региональным властям. Из всех уральских глав Шумков единственный, кто еще не был в зоне СВО. «Шумков пока не собирается в зону СВО. Хотя командировка может принести ему дополнительные политические баллы. Если он сам не планирует туда ехать, может отправить кого-то из своих замов. Некоторые губернаторы так и делают», — отмечают инсайдеры. Другие собеседники URA.RU из политокружения отмечают, что Шумков не хочет ехать в зону СВО, потому что не хочет попасть под санкции Запада. «При этом сам губернатор считает, что, работая в области, он принесет больше пользы, чем совершая поездки в зону СВО», — утверждают инсайдеры. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что 19 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР). Глава ХМАО Наталья Комарова в зоне СВО встретилась с мобилизованными, волонтерами и посетила Макеевку. В декабре 2022 года губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов побывал в зоне спецоперации, где встретился с военнослужащими батальона «Ямал». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев летом прошлого года посетил Донецкую народную республику. Челябинский губернатор Алексей Текслер был в ДНР в июне и августе. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, это была вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от геноцида ВСУ.
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