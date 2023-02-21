В Курганской области жена обиделась на мужа и заявила в полицию об изнасиловании

Курганским полицейским поступил ложный звонок об изнасиловании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница города Щучье (Курганская область) после пьяной ссоры с мужем вызвала полицию и заявила об изнасиловании. Информация появилась на сайте Щучанского районного суда.

«Гражданка Б. <…> в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений к своему супругу, позвонила по номеру телефона экстренной службы полиции и умышленно сообщила <…> заведомо ложные сведения о совершении в отношении нее тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ», — сообщается в материалах суда. Женщину судили и признали виновной в ложном доносе на мужа.

Будучи нетрезвой, летом прошлого года она заявила в полицию об изнасиловании супругом. После проведения следственных действий выяснилось, что заявление было написано на почве мести после ссоры.

Уголовное дело в отношении заявительницы возбудили по причине нарушения нормальной работы органов дознания и предварительного следствия. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ, и назначил ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде ограничения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что жительницу Шадринска отправили на шесть лет в колонию за убийство своего мужа. Женщина поссорилась с пьяным супругом, после чего нанесла ему один удар ножом, от которого тот умер.