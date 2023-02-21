На месте пожара работали спасатели (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане загорелось общежитие. Об этом сообщили проезжающие мимо автомобилисты.

«На ЖБИ общежитие горит. Здание располагается по улице Машиностроителей в жилом районе Рябково», — написано в группе «Инцидент — Курган». Корреспондент URA.RU направил в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области письменный запрос.

На видео, которое опубликовали водители, заметно, что на происшествие среагировали несколько экипажей. У обочины припаркованы пожарные машины. Из окон здания идет густой дым.

URA.RU уже писало, что в зауральской столице сотрудники МЧС спасли пятерых человек из пожара, который возник в одной из квартир дома по улице Коли Мяготина. Тогда для ликвидации возгорания привлекали 18 человек личного состава и шесть единиц техники.