22 февраля 2023
21 февраля 2023

Тюменцам предлагают стать владельцами квартиры до миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, старый дом, квартира, новое жилье, ипотека, частный дом, новый дом, ветхое жилье, новостройки, ветхий дом, высотный дом
Самые бюджетные квартиры находятся в пригороде Тюмени Фото:

В Тюменской области продаются однокомнатные квартиры до миллиона рублей. Обзор рынка квартир бюджетного жилья составлен на основе данных с сайта агентства недвижимости «Этажи». Минимальная стоимость жилья — 600 тысяч рублей.

«Продается отличная 2-комнатная квартира, расположенная в поселке Картымский Нижнетавдинского района в 70 км от Тюмени. Район перспективный сочетает в себе городскую и загородную жизнь. Стоимость — 600 тысяч рублей», — говорится в объявлении о продаже. Площадь квартиры составляет 44 квадратных метра.

Чуть большая цена у квартиры, расположенной в поселке Кировский. За однокомнатную квартиру площадью 39 квадратов продавец выставил цену в размере 700 тысяч рублей.

За миллион рублей продается квартира в центре Тюмени. «В квартире выполнен косметический ремонт. Общая площадь — 18 кв. м. Квартира расположена в самом центре города с развитой инфраструктурой. В подарок к квартире прилагается кладовка», — указано в тексте объявления.

Ранее агентство опубликовало рейтинг районов Тюмени с самым дешевым жильем. Тремя самыми бюджетными микрорайонами в плане нового жилья эксперты по недвижимости назвали МЖК, Восточный-2 и на Доме обороны.

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В Тюменской области продаются однокомнатные квартиры до миллиона рублей. Обзор рынка квартир бюджетного жилья составлен на основе данных с сайта агентства недвижимости «Этажи». Минимальная стоимость жилья — 600 тысяч рублей. «Продается отличная 2-комнатная квартира, расположенная в поселке Картымский Нижнетавдинского района в 70 км от Тюмени. Район перспективный сочетает в себе городскую и загородную жизнь. Стоимость — 600 тысяч рублей», — говорится в объявлении о продаже. Площадь квартиры составляет 44 квадратных метра. Чуть большая цена у квартиры, расположенной в поселке Кировский. За однокомнатную квартиру площадью 39 квадратов продавец выставил цену в размере 700 тысяч рублей. За миллион рублей продается квартира в центре Тюмени. «В квартире выполнен косметический ремонт. Общая площадь — 18 кв. м. Квартира расположена в самом центре города с развитой инфраструктурой. В подарок к квартире прилагается кладовка», — указано в тексте объявления. Ранее агентство опубликовало рейтинг районов Тюмени с самым дешевым жильем. Тремя самыми бюджетными микрорайонами в плане нового жилья эксперты по недвижимости назвали МЖК, Восточный-2 и на Доме обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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