Тюменцам предлагают стать владельцами квартиры до миллиона рублей. Скрин

23 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Самые бюджетные квартиры находятся в пригороде Тюмени Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Тюменской области продаются однокомнатные квартиры до миллиона рублей. Обзор рынка квартир бюджетного жилья составлен на основе данных с сайта агентства недвижимости «Этажи». Минимальная стоимость жилья — 600 тысяч рублей. «Продается отличная 2-комнатная квартира, расположенная в поселке Картымский Нижнетавдинского района в 70 км от Тюмени. Район перспективный сочетает в себе городскую и загородную жизнь. Стоимость — 600 тысяч рублей», — говорится в объявлении о продаже. Площадь квартиры составляет 44 квадратных метра. Чуть большая цена у квартиры, расположенной в поселке Кировский. За однокомнатную квартиру площадью 39 квадратов продавец выставил цену в размере 700 тысяч рублей. За миллион рублей продается квартира в центре Тюмени. «В квартире выполнен косметический ремонт. Общая площадь — 18 кв. м. Квартира расположена в самом центре города с развитой инфраструктурой. В подарок к квартире прилагается кладовка», — указано в тексте объявления. Ранее агентство опубликовало рейтинг районов Тюмени с самым дешевым жильем. Тремя самыми бюджетными микрорайонами в плане нового жилья эксперты по недвижимости назвали МЖК, Восточный-2 и на Доме обороны.

В Тюменской области продаются однокомнатные квартиры до миллиона рублей. Обзор рынка квартир бюджетного жилья составлен на основе данных с сайта агентства недвижимости «Этажи». Минимальная стоимость жилья — 600 тысяч рублей. «Продается отличная 2-комнатная квартира, расположенная в поселке Картымский Нижнетавдинского района в 70 км от Тюмени. Район перспективный сочетает в себе городскую и загородную жизнь. Стоимость — 600 тысяч рублей», — говорится в объявлении о продаже. Площадь квартиры составляет 44 квадратных метра. Чуть большая цена у квартиры, расположенной в поселке Кировский. За однокомнатную квартиру площадью 39 квадратов продавец выставил цену в размере 700 тысяч рублей. За миллион рублей продается квартира в центре Тюмени. «В квартире выполнен косметический ремонт. Общая площадь — 18 кв. м. Квартира расположена в самом центре города с развитой инфраструктурой. В подарок к квартире прилагается кладовка», — указано в тексте объявления. Ранее агентство опубликовало рейтинг районов Тюмени с самым дешевым жильем. Тремя самыми бюджетными микрорайонами в плане нового жилья эксперты по недвижимости назвали МЖК, Восточный-2 и на Доме обороны.