Риэлторы выяснили, где в Тюмени купить дешевое жилье. Карта

17 февраля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Новое жилье строят сейчас во всех районах Тюмени и во многих пригородах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские риэлторы составили рейтинг районов Тюмени по стоимость жилья. Информация размещена в разделе аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Обзор рынка квартир провели отдельно для новостроек и вторичного жилья. «Три самых дешевых микрорайона в плане нового жилья — это МЖК, Восточный-2 и на Доме обороны. Здесь цена за квадрат на 20-25 тысяч ниже среднего показателя по городу (около 110 тыс. рублей — прим. ред.) На среднем уровне жилье в Плеханово, Тюменской слободе, Ожогина. Самые дорогие новостройки — в центре, в Заречных микрорайонах и на Мысу», — говорится в аналитическом обзоре. Похожая ситуация на вторичном рынке. Риэлторы поясняют, что это обычная практика — цена вторичного жилья, как правило, сильно зависит о стоимости новостроек. «Люди продают старые квартиры, чтобы купить новые. Отсюда прямая зависимость цен», — пояснили URA.RU в союзе риэлторов Тюменской области. Однако стоит обращать внимание не только на цены, советуют эксперты. Дешевое жилье обычно там, где не хватает инфраструктуры, проблемы с экологией или неудобная транспортная развязка. Ранее URA.RU рассказало, как можно сэкономить на покупке недвижимости в Тюмени.

Тюменские риэлторы составили рейтинг районов Тюмени по стоимость жилья. Информация размещена в разделе аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Обзор рынка квартир провели отдельно для новостроек и вторичного жилья. «Три самых дешевых микрорайона в плане нового жилья — это МЖК, Восточный-2 и на Доме обороны. Здесь цена за квадрат на 20-25 тысяч ниже среднего показателя по городу (около 110 тыс. рублей — прим. ред.) На среднем уровне жилье в Плеханово, Тюменской слободе, Ожогина. Самые дорогие новостройки — в центре, в Заречных микрорайонах и на Мысу», — говорится в аналитическом обзоре. Похожая ситуация на вторичном рынке. Риэлторы поясняют, что это обычная практика — цена вторичного жилья, как правило, сильно зависит о стоимости новостроек. «Люди продают старые квартиры, чтобы купить новые. Отсюда прямая зависимость цен», — пояснили URA.RU в союзе риэлторов Тюменской области. Однако стоит обращать внимание не только на цены, советуют эксперты. Дешевое жилье обычно там, где не хватает инфраструктуры, проблемы с экологией или неудобная транспортная развязка. Ранее URA.RU рассказало, как можно сэкономить на покупке недвижимости в Тюмени.