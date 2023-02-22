22 февраля 2023

Жительница Перми пожаловалась на новый прорыв трубы в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Карабаш. Челябинск., кран, трубы, сосульки, зима, вентиль, прорыв, жкх, струя воды, теплоснабжение, авария
В центре Перми прорвало трубу (архивное фото) Фото:

Жительница Перми пожаловалась на новый прорыв трубы на теплосети в центре города. Об этом агентству URA.RU сообщила женщина, проживающая в доме по улице 1-я Красноармейская, 41. Ранее там уже неоднократно возникали подобные аварии.

«У нас опять прорвало трубу на теплосети. Пар поднимается до 3-5 этажа. Вызывали аварийку, но к нам никто не едет. Соседи говорят, что очень сильно прорвало трубы в подвале рядом стоящего дома. Они слышат, как там бежит вода. „Т Плюс“ были вчера, вроде доделывали прорыв, но место, где изначально шел пар до сих пор открыто», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома.

В краевом филиале компании ПАО «Т Плюс» сообщили, что на аварийном участке продолжаются работы. «На этой неделе поправляли изоляцию. Пока трубы находятся в канале, заполненном водой, поэтому испарения могут быть, потому что на улице холодно. На состояние дома, по их словам, это не влияет. Так как сейчас праздничные выходные, жителей решили не лишать отопления и горячей воды, а в понедельник работы будут продолжены», — ответили на запрос в пресс-службе компании.

Ранее агентство писало, что пермские коммунальщики игнорируют прорыв трубы в центре города. Жители жаловались на то, что каждую зиму из-за таких аварий у них подтапливается подвал. После публикации URA.RU один из местных жильцов сообщал о том, что прорыв был устранен.

Жители одного из домов в центре Перми пожаловались на новый прорыв трубы на теплосети
Фото:
По словам местной жительницы, из-за коммунальной аварии пар поднимается до 3-5 этажа
Фото:
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Жительница Перми пожаловалась на новый прорыв трубы на теплосети в центре города. Об этом агентству URA.RU сообщила женщина, проживающая в доме по улице 1-я Красноармейская, 41. Ранее там уже неоднократно возникали подобные аварии. «У нас опять прорвало трубу на теплосети. Пар поднимается до 3-5 этажа. Вызывали аварийку, но к нам никто не едет. Соседи говорят, что очень сильно прорвало трубы в подвале рядом стоящего дома. Они слышат, как там бежит вода. „Т Плюс“ были вчера, вроде доделывали прорыв, но место, где изначально шел пар до сих пор открыто», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома. В краевом филиале компании ПАО «Т Плюс» сообщили, что на аварийном участке продолжаются работы. «На этой неделе поправляли изоляцию. Пока трубы находятся в канале, заполненном водой, поэтому испарения могут быть, потому что на улице холодно. На состояние дома, по их словам, это не влияет. Так как сейчас праздничные выходные, жителей решили не лишать отопления и горячей воды, а в понедельник работы будут продолжены», — ответили на запрос в пресс-службе компании. Ранее агентство писало, что пермские коммунальщики игнорируют прорыв трубы в центре города. Жители жаловались на то, что каждую зиму из-за таких аварий у них подтапливается подвал. После публикации URA.RU один из местных жильцов сообщал о том, что прорыв был устранен.
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