Пермские коммунальщики игнорируют прорыв трубы в центре города. Фото

В центре Перми три года подряд прорывает теплосети у жилого дома, службы не берутся за ремонт, фото

08 февраля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

УК и «Т Плюс» утверждают, что дом не подтапливает из-за прорыва сетей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В центре Перми прорвало теплосети рядом с жилым домом на ул. 1-я Красноармейская, 41, вода затопила подвал. По словам жильцов, проблема возвращается каждую зиму с 2020 года, но краевой филиал компании ПАО «Т Плюс», отвечающий за это, бездействует. Читательница URA.RU Светлана отправила в редакцию фотографии внешней стены здания. «С 2020 года такая проблема уже была: прорыв теплосети вблизи фундамента дома. Прямо под окнами парит, идет вода в грунт, наверное, и под фундамент тоже. Жильцы обращались в городскую коммунальную службу с этой проблемой, но никакого результата не последовало», — сообщает жительница этого дома. Прорыв происходит ежегодно в период холодов, службы отправляют собственников к «Т Плюс», но сетевики бездействуют. В управляющей организации этого дома жителям говорят, что ответственность за теплосети компания не несет. По словам Светланы, фундамент и стены сырые, внутри подъезда влажно, жители отмечают признаки разрушения дома. Но УК и сетевая компания не видят угрозы и не фиксируют факт подтопления подвала дома. Для временного устранения протечки на трубу в подвале надели хомут.



URA.RU направило запросы в УК и «Т Плюс» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не были получены. На телефонные звонки корреспонденту не ответили. Из подвала идет пар, на стене здания подтеки черного цвета Фото: прислал читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Перми прорвало теплосети рядом с жилым домом на ул. 1-я Красноармейская, 41, вода затопила подвал. По словам жильцов, проблема возвращается каждую зиму с 2020 года, но краевой филиал компании ПАО «Т Плюс», отвечающий за это, бездействует. Читательница URA.RU Светлана отправила в редакцию фотографии внешней стены здания. «С 2020 года такая проблема уже была: прорыв теплосети вблизи фундамента дома. Прямо под окнами парит, идет вода в грунт, наверное, и под фундамент тоже. Жильцы обращались в городскую коммунальную службу с этой проблемой, но никакого результата не последовало», — сообщает жительница этого дома. Прорыв происходит ежегодно в период холодов, службы отправляют собственников к «Т Плюс», но сетевики бездействуют. В управляющей организации этого дома жителям говорят, что ответственность за теплосети компания не несет. По словам Светланы, фундамент и стены сырые, внутри подъезда влажно, жители отмечают признаки разрушения дома. Но УК и сетевая компания не видят угрозы и не фиксируют факт подтопления подвала дома. Для временного устранения протечки на трубу в подвале надели хомут. URA.RU направило запросы в УК и «Т Плюс» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не были получены. На телефонные звонки корреспонденту не ответили.