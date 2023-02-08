Работы продолжаются на участке у жилого дома Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В Перми коммунальщики после публикации URA.RU устранили прорыв на теплосети в центре города. Об этом агентству сообщил житель дома на ул. 1-я Красноармейская, 41 Сергей.

«Вчера приехали две полные машины этих авариек, вечером пригнали экскаватор. Они разрыли все, что находится на территории дома, где проходит магистральная теплотрасса. Я так понимаю, они нашли прорыв, потому что откачивали воду, таскали шланги, оградили лентами большой участок», — рассказал он.

По его словам, из раскопанного участка можно было видеть сильный пар и бурлящую воду, вытекающую на поверхность: «Все-таки это небеспочвенно все было, как они нам говорили до этого. Мы очень рады, что до нас наконец-то доехали, и очень надеемся, что авария будет полностью устранена».

В пресс-службе ПАО «Т Плюс» URA.RU пояснили, что обследование участка продолжается, тепловая энергия жителям близлежащего дома подается в штатном режиме, а для повышения надежности сетей будут приняты все необходимые меры. «Проведенная проверка специалистов энергокомпании показала, что утечки на данном участке нет, подвальное помещение сухое, без конденсата. На расстоянии 30 метров от здания наблюдалось небольшое парение, однако на текущем состоянии здания это не сказывалось», — сообщили в компании.

По данным источника агентства, проблема была, но она не сказывалась на состоянии дома. В ближайшие выходные, сообщает источник, будут проведены работы по замене трубы, где был обнаружен дефект. Причину сырых стен и влажности в подъезде УК и сетевики будут искать и дальше.

8 февраля URA.RU рассказывало о том, что жители дома по ул. 1-я Красноармейская, 41 пожаловались на прорыв теплосетей, проходящих рядом с их домом. Проблема появлялась каждую зиму с 2020 года. По словам жителей, УК обвиняла в этом ПАО «Т Плюс», а в сетевой компании не предпринимали никаких мер.

Экскаватор разрыл большой участок для проведения работ Фото прислал читатель URA.RU