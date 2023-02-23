Австралия ввела санкции против ряда российских лиц

23 февраля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

В новый санкционный список Австралии вошли сотрудники ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австралия ввела в санкционный список 90 физических лиц, среди них — сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), военнослужащие, губернаторы и другие. Об этом говорится на сайте правительства страны. Санкции коснулись сотрудников ЦИК, военнослужащих, российских министров и губернаторов, ограничения коснулись 90 физических лиц. Кроме того, в санкционный список вошли 40 юридических лиц, среди них — концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik, указано на официальном сайте правительства Австралии. Санкционное давление на Россию стало усугубляться со стороны западных стран после начала российской спецоперации на Украине, однако Венгрия и Франция отказались вводить санкции против РФ в отношении атомной отрасли РФ, передает «Царьград». Новый пакет антироссийских санкций будет объявлен 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она указала, что ограничения на этот раз коснутся китайских компаний и российских банков, сообщает RT.

Австралия ввела в санкционный список 90 физических лиц, среди них — сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), военнослужащие, губернаторы и другие. Об этом говорится на сайте правительства страны. Санкции коснулись сотрудников ЦИК, военнослужащих, российских министров и губернаторов, ограничения коснулись 90 физических лиц. Кроме того, в санкционный список вошли 40 юридических лиц, среди них — концерн «Калашников», ПАО «Туполев» и радио Sputnik, указано на официальном сайте правительства Австралии. Санкционное давление на Россию стало усугубляться со стороны западных стран после начала российской спецоперации на Украине, однако Венгрия и Франция отказались вводить санкции против РФ в отношении атомной отрасли РФ, передает «Царьград». Новый пакет антироссийских санкций будет объявлен 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она указала, что ограничения на этот раз коснутся китайских компаний и российских банков, сообщает RT.