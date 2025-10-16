Власти поменяют единороссов в самарском заксобрании

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев намерен полностью зачистить заксобрание на выборах-2026. Глава региона донес до высокопоставленных единороссов, что действующая фракция ЕР в новом созыве не сохранится, на переизбрание могут рассчитывать не более 5% депутатов партии власти. Об этом URA.RU сообщил источник из фракции.
Федорищев, по словам инсайдера, также запретил нескольким министрам правительства посещать заседания комитетов губернской думы, что, фактически, снижает значимость этих заседаний. Формально глава региона объяснил чиновникам причину запрета тем, что не удовлетворен работой этих комитетов.
Жесткий конфликт с парламентом вызван противодействием Федорищеву ряда депутатов, ориентированных на местные элитные группы. «Дума сформировалась в 2021 году, при прежнем губернаторе, который представлял интересы одного из олигархических кланов. Действия Федорищева по реформированию региона приводят к тому, что местным олигархам приходится поступаться со своими интересами и терять влияние», — сказал URA.RU гендиректор «Института коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
В этом месяце самарский парламент попытался заблокировать инициативу Федорищева по сокращению числа замгубернаторов и министров. Порядка 20 депутатов не пришли на заседание и кворум не состоялся, из-за чего все пришлось переносить. На последнем заседании отсутствовал спикер парламента, а также шесть депутатов от «Единой России». После губернатор пригрозил роспуском заксобрания и предложил проверить отсутствующих на полиграф. Большинство собеседников URA.RU из региона отрицают возможность роспуска губернской думы, так как до новых выборов и так осталось меньше года.
Накануне Вячеслав Федорищев попал в очередной скандал, уволив матом главу муниципального образования преклонного возраста. Политологи раскритиковали поступок главы региона и прочили ему отставку.
