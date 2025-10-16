16 октября 2025

Россия пообещала Киеву возмездие за убийство российского военкора

© Служба новостей «URA.RU»
МИД пообещал привлечь Киев к ответу
МИД пообещал привлечь Киев к ответу
Спецоперация РФ на Украине

Российский МИД возложил ответственность за гибель российского военного корреспондента Ивана Зуева на «нацистский режим» Владимира Зеленского. В дипведомстве заявили, что готовят направление соответствующих материалов в международные организации.

«Нацистский режим Зеленского ответит за убийство российского военкора», — приводит РИА Новости формулировку МИД РФ. В пресс-службе министерства добавили, что Россия «направит в международные организации материалы о случившемся».

Иван Зуев стал третьим военным корреспондентом РИА Новости, погибшим в зоне СВО — ранее в конфликте погибли Андрей Стенин (2014) и Ростислав Журавлев (2023). Журналист освещал события на Донбассе с 2014 года, неоднократно попадал под обстрелы и был отмечен государственными наградами. В агентстве подчеркивают, что трагедия произошла во время выполнения редакционного задания в Запорожской области.

© Служба новостей «URA.RU»
