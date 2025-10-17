Российским пенсионерам выдадут новый документ для подтверждения льгот

Минтруд РФ утвердил порядок оформления цифровых удостоверений льготников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские пенсионеры и инвалиды смогут получать льготные удостоверения в электронном виде
Российские пенсионеры и инвалиды смогут получать льготные удостоверения в электронном виде Фото:

Пенсионеры и люди с инвалидностью в России смогут получить удостоверения, подтверждающие их льготный статус, в электронном виде на портале Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Проект соответствующего приказа уже размещен на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.

«Минтруд России подготовил проект приказа, утверждающего порядок формирования и использования цифровых удостоверений для подтверждения ряда льготных статусов граждан через портал Госуслуги. Такие цифровые удостоверения упрощают саму процедуру подтверждения права на получение льгот», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Минтруда.

Согласно опубликованной информации, оформить электронное удостоверение пенсионеры смогут уже до конца октября 2025 года. Для людей с инвалидностью такая возможность появится с 1 марта 2026 года. Проект приказа предусматривает, что цифровое удостоверение будет иметь юридическую силу и сможет использоваться при обращении за мерами социальной поддержки, проезде на транспорте и в других случаях, где ранее требовалось предъявление бумажных документов. Ожидается, что нововведение снизит бюрократическую нагрузку и ускорит процесс получения льгот для миллионов россиян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионеры и люди с инвалидностью в России смогут получить удостоверения, подтверждающие их льготный статус, в электронном виде на портале Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. Проект соответствующего приказа уже размещен на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов. «Минтруд России подготовил проект приказа, утверждающего порядок формирования и использования цифровых удостоверений для подтверждения ряда льготных статусов граждан через портал Госуслуги. Такие цифровые удостоверения упрощают саму процедуру подтверждения права на получение льгот», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Минтруда. Согласно опубликованной информации, оформить электронное удостоверение пенсионеры смогут уже до конца октября 2025 года. Для людей с инвалидностью такая возможность появится с 1 марта 2026 года. Проект приказа предусматривает, что цифровое удостоверение будет иметь юридическую силу и сможет использоваться при обращении за мерами социальной поддержки, проезде на транспорте и в других случаях, где ранее требовалось предъявление бумажных документов. Ожидается, что нововведение снизит бюрократическую нагрузку и ускорит процесс получения льгот для миллионов россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...