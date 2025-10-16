16 октября 2025

Reuters: переговоры Путина и Трампа поставили под вопрос передачу Tomahawk Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Трамп снова проведут встречу
Путин и Трамп снова проведут встречу Фото:

После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина может не получить от США обещанные ракеты Tomahawk. Об этом сообщили источники.

«Примирительный тон Трампа после разговора с Путиным, по-видимому, поставил под сомнение возможность поставок Tomahawk Украине», — передает Reuters со ссылкой на источники. Лидеры РФ и США готовятся к встрече в Будапеште.

Дональд Трамп уже высказывал сомнения по поводу передачи Украине ракет Tomahawk, отмечая, что решение будет зависеть от развития переговоров с Россией. Вопрос поставок неоднократно обсуждался в Вашингтоне, однако ранее администрация США опасалась эскалации конфликта и не давала окончательного ответа Киеву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина может не получить от США обещанные ракеты Tomahawk. Об этом сообщили источники. «Примирительный тон Трампа после разговора с Путиным, по-видимому, поставил под сомнение возможность поставок Tomahawk Украине», — передает Reuters со ссылкой на источники. Лидеры РФ и США готовятся к встрече в Будапеште. Дональд Трамп уже высказывал сомнения по поводу передачи Украине ракет Tomahawk, отмечая, что решение будет зависеть от развития переговоров с Россией. Вопрос поставок неоднократно обсуждался в Вашингтоне, однако ранее администрация США опасалась эскалации конфликта и не давала окончательного ответа Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...