Российского блогера поразили флаги и люди при оценке Курганской области. Видео

24 февраля 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Флаги и люди Зауралья получили самую высокую оценку российского блогера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российскому блогеру понравились жители и флаги Курганской области. Они получили наивысшую оценку — 10 и 10. Ролик в формате Shorts выложен на youtube-канале Russian PatrioticBal. «Оцениваю Курган и Курганскую область. Флаги — 10/10. Народ — 10/10», — указал блогер в видеоролике. Также ютубер поставил высокую оценку природе региона — 9/10. Общая оценка области — 7,5 из 10. Зуралье часто становится темой для обсуждения на различных стриминговых платформах. Так в январе текущего года youtube-блогер раскритиковал курганскую тушенку из говядины. По его словам, в ней было слишком мало мяса.

Российскому блогеру понравились жители и флаги Курганской области. Они получили наивысшую оценку — 10 и 10. Ролик в формате Shorts выложен на youtube-канале Russian PatrioticBal. «Оцениваю Курган и Курганскую область. Флаги — 10/10. Народ — 10/10», — указал блогер в видеоролике. Также ютубер поставил высокую оценку природе региона — 9/10. Общая оценка области — 7,5 из 10. Зуралье часто становится темой для обсуждения на различных стриминговых платформах. Так в январе текущего года youtube-блогер раскритиковал курганскую тушенку из говядины. По его словам, в ней было слишком мало мяса.