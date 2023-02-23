Флаги и люди Зауралья получили самую высокую оценку российского блогера
Российскому блогеру понравились жители и флаги Курганской области. Они получили наивысшую оценку — 10 и 10. Ролик в формате Shorts выложен на youtube-канале Russian PatrioticBal.
«Оцениваю Курган и Курганскую область. Флаги — 10/10. Народ — 10/10», — указал блогер в видеоролике.
Также ютубер поставил высокую оценку природе региона — 9/10. Общая оценка области — 7,5 из 10.
Зуралье часто становится темой для обсуждения на различных стриминговых платформах. Так в январе текущего года youtube-блогер раскритиковал курганскую тушенку из говядины. По его словам, в ней было слишком мало мяса.
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