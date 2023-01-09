Блогер из Youtube снял видеообзор на тушенку из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогер из Youtube раскритиковал курганскую тушенку из говядины. По его словам, в ней было слишком мало мяса. Видеообзор консервы был опубликован на канале «SteinHouse» с 15-тысячной аудиторией.

«Обзор на говяжью тушенку „Пригожино“ из Кургана. <…> Большой кусок жилы занимает пол банки. Его можно сразу выкидывать. Вроде бы кусочки мяса какие-то есть, но они тоже жилистые. Очень плохо жуются. Я бы такое больше не купил», — сказал блогер, пробуя консерву. Он отметил, что за банку тушенки заплатил порядка 140 рублей.

Также блогер раскритиковал большое количество пищевых добавок в тушенке. Он заявил, что «в составе слишком много химозы».

Ранее URA.RU писало, что блогер-миллионник Алексей Грильков раскритиковал курганскую тушенку из говядины. После дегустации он заявил, что в ней много жира и она больше похожа на свиную. До этого военторг-блогер сделал видеобзор на армейский сухпаек из Кургана. Он назвал гречневую кашу «очень слабенькой» и сказал, что в ней почти нет мяса.