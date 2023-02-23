Курганцы пожаловались на заваленную мусором площадку возле дома после пожара

24 февраля 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Крупногабаритный мусор не вывозят с 18 февраля, сообщают горожане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане во дворе многоквартирного дома №178 по ул. Коли Мяготина площадка возле мусорных контейнеров завалена крупногабаритным мусором, который был оставлен здесь после пожара. Его никто не вывозит с 18 февраля, жалуются горожане. «С 18 февраля у нас во дворе лежит крупногабаритный мусор. Оставлен здесь после пожара в одной из квартир дома, и никто его не вывозит. Сегодня утром [22 февраля] около девяти часов утра приехал КамАЗ, который вывозить этот мусор должен. Я даже сделала фото, они постояли у ворот и уехали пустыми. За что деньги-то жильцы платят, за то, что кому-то лень выйти из машины и выполнять свои обязанности?» — спрашивает возмущенная жительница дома. Сообщение опубликовано на портале «Обратись». Ситуацию прокомментировали в администрации города. «Крупногабаритные отходы вывозятся от контейнеров с мест накопления ТКО не реже одного раза в семь дней по специальному графику. Сегодня [22 февраля] спецтехника проследовала по маршруту к месту накопления ТКО по адресу г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 178. Но экипажу не удалось получить доступ к контейнерам — были закрыты ворота», — пояснили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на данные ООО «Чистый город», приложив фото закрытых ворот у дома в качестве доказательства. Ранее URA.RU писало, что в зауральской столице сотрудники МЧС спасли пятерых человек из пожара, который возник в одной из квартир дома №178 по ул. Коли Мяготина. В ведомстве корреспондентам агентства поясняли, что тогда причиной возгорания стало зарядное устройство мобильного телефона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане во дворе многоквартирного дома №178 по ул. Коли Мяготина площадка возле мусорных контейнеров завалена крупногабаритным мусором, который был оставлен здесь после пожара. Его никто не вывозит с 18 февраля, жалуются горожане. «С 18 февраля у нас во дворе лежит крупногабаритный мусор. Оставлен здесь после пожара в одной из квартир дома, и никто его не вывозит. Сегодня утром [22 февраля] около девяти часов утра приехал КамАЗ, который вывозить этот мусор должен. Я даже сделала фото, они постояли у ворот и уехали пустыми. За что деньги-то жильцы платят, за то, что кому-то лень выйти из машины и выполнять свои обязанности?» — спрашивает возмущенная жительница дома. Сообщение опубликовано на портале «Обратись». Ситуацию прокомментировали в администрации города. «Крупногабаритные отходы вывозятся от контейнеров с мест накопления ТКО не реже одного раза в семь дней по специальному графику. Сегодня [22 февраля] спецтехника проследовала по маршруту к месту накопления ТКО по адресу г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 178. Но экипажу не удалось получить доступ к контейнерам — были закрыты ворота», — пояснили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на данные ООО «Чистый город», приложив фото закрытых ворот у дома в качестве доказательства. Ранее URA.RU писало, что в зауральской столице сотрудники МЧС спасли пятерых человек из пожара, который возник в одной из квартир дома №178 по ул. Коли Мяготина. В ведомстве корреспондентам агентства поясняли, что тогда причиной возгорания стало зарядное устройство мобильного телефона.