24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

Птицефабрика-банкрот снизила стоимость активов в Кургане до 43 млн рублей

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Имущество птицефабрики реализуется в рамках процедуры банкротства Фото:

Птицефабрика в Кургане, которая была признана банкротом, снизила стоимость торгово-логистического комплекса до 43 млн рублей. Информация о стоимости имущества компании опубликована на сайте продаж.

«Продается торгово-логистический комплекс, который включает в себя недвижимое имущество: земельный участок (площадью 14,2 га) и 21 нежилое здание (общей площадью 22 236,3 кв. м.). Цена: 43 млн рублей», — указано в сообщении.

На праве собственности имущество принадлежит ООО «СП «Курганская птицефабрика». Комплекс продается в рамках проведения процедуры банкротства.

Ранее актив компании оценивали в 114 миллионов рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте «Торги России», имущество находится в залоге у «Россельхозбанка». В январе текущего года торгово-логистический комплекс стоил 70 млн рублей.

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Птицефабрика в Кургане, которая была признана банкротом, снизила стоимость торгово-логистического комплекса до 43 млн рублей. Информация о стоимости имущества компании опубликована на сайте продаж. «Продается торгово-логистический комплекс, который включает в себя недвижимое имущество: земельный участок (площадью 14,2 га) и 21 нежилое здание (общей площадью 22 236,3 кв. м.). Цена: 43 млн рублей», — указано в сообщении. На праве собственности имущество принадлежит ООО «СП «Курганская птицефабрика». Комплекс продается в рамках проведения процедуры банкротства. Ранее актив компании оценивали в 114 миллионов рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте «Торги России», имущество находится в залоге у «Россельхозбанка». В январе текущего года торгово-логистический комплекс стоил 70 млн рублей.
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