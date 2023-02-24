Птицефабрика-банкрот снизила стоимость активов в Кургане до 43 млн рублей

Птицефабрика в Кургане, которая была признана банкротом, снизила стоимость торгово-логистического комплекса до 43 млн рублей. Информация о стоимости имущества компании опубликована на сайте продаж.
«Продается торгово-логистический комплекс, который включает в себя недвижимое имущество: земельный участок (площадью 14,2 га) и 21 нежилое здание (общей площадью 22 236,3 кв. м.). Цена: 43 млн рублей», — указано в сообщении.
На праве собственности имущество принадлежит ООО «СП «Курганская птицефабрика». Комплекс продается в рамках проведения процедуры банкротства.
Ранее актив компании оценивали в 114 миллионов рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте «Торги России», имущество находится в залоге у «Россельхозбанка». В январе текущего года торгово-логистический комплекс стоил 70 млн рублей.
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