Курганская птицефабрика-банкрот снизила стоимость своего бизнеса, чтобы его продать

Птицефабрика в Кургане, признанная банкротом, снизила стоимость своего бизнеса для продажи. Объявление о продаже размещено на популярном портале. Ранее стоимость имущества составляла около 114 миллионов рублей.
«Продается торгово-логистический комплекс, включающий в себя земельный участок и нежилые здания, принадлежащие на праве собственности ООО СП „Курганская птицефабрика“. Имущество реализуется в процедуре банкротства», — говорится в объявлении. Цена бизнеса — 70 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганская птицефабрика продает имущество за 114 миллионов рублей. По информации, опубликованной на сайте «Торги России», имущество находится в залоге у банка и начальная цена аукциона — 113 820 902 рубля.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».