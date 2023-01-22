22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Курганская птицефабрика-банкрот снизила стоимость своего бизнеса, чтобы его продать

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства СО в санатории
Ранее имущество оценивалось в 114 миллионов рублей Фото:

Птицефабрика в Кургане, признанная банкротом, снизила стоимость своего бизнеса для продажи. Объявление о продаже размещено на популярном портале. Ранее стоимость имущества составляла около 114 миллионов рублей.

«Продается торгово-логистический комплекс, включающий в себя земельный участок и нежилые здания, принадлежащие на праве собственности ООО СП „Курганская птицефабрика“. Имущество реализуется в процедуре банкротства», — говорится в объявлении. Цена бизнеса — 70 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганская птицефабрика продает имущество за 114 миллионов рублей. По информации, опубликованной на сайте «Торги России», имущество находится в залоге у банка и начальная цена аукциона — 113 820 902 рубля.

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Птицефабрика в Кургане, признанная банкротом, снизила стоимость своего бизнеса для продажи. Объявление о продаже размещено на популярном портале. Ранее стоимость имущества составляла около 114 миллионов рублей. «Продается торгово-логистический комплекс, включающий в себя земельный участок и нежилые здания, принадлежащие на праве собственности ООО СП „Курганская птицефабрика“. Имущество реализуется в процедуре банкротства», — говорится в объявлении. Цена бизнеса — 70 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что курганская птицефабрика продает имущество за 114 миллионов рублей. По информации, опубликованной на сайте «Торги России», имущество находится в залоге у банка и начальная цена аукциона — 113 820 902 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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