Ключи от новых квартир вручили трем семьям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Салехарда (ЯНАО) Андрей Титовский вручил ключи от новых квартир трем семьям, принявшим участие в пилотном проекте по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом мэр рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«С большой радостью сегодня вручил ключи от квартир в капитальном доме на ул. Патрикеева трем салехардским семьям — участникам пилотного жилищного проекта по переселению из ветхого и аварийного жилья. Еще 6 семей по новой программе заедут в соседний строящийся дом до конца года», — сообщает Титовский.

Мэр отметил, что при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова в этом году планируется увеличить количество семей, улучшивших свои жилищные условия, более чем вдвое. В данный момент для участников проекта строятся два пятиэтажных дома по улице Патрикеева.

Ранее URA.RU сообщало, что жители аварийных домов в Лабытнанги (ЯНАО) не могут дождаться переселения — власти обещали вручить ключи от новых квартир на День города, но планы изменились. Как оказалось, дома еще не были введены в эксплуатацию и точную дату власти назвать не могут.