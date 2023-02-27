27 февраля 2023

В Свердловскую область прилетит Дмитрий Медведев

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии
Медведев прибудет в регион 1 или 2 марта Фото:

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни планирует прибыть с рабочим визитом в Свердловскую область. Он должен посетить Белоярскую атомную электростанцию. Об этом URA.RU сообщил источник в областном правительстве.

«Медведев планирует прилететь в ближайшие дни, чтобы совершить рабочую поездку, которую ранее отложил в феврале. Предварительная дата визита — 1 или 2 марта. Политик посетит город Заречный, в частности, Белоярскую атомную электростанцию», — заявил источник.

Ранее Медведев планировал посетить регион 16—17 февраля, чтобы побывать на одном из оборонных предприятий области. Тогда речь шла о посещении Белоярской атомной электростанции. Однако позже визит был отменен.

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни планирует прибыть с рабочим визитом в Свердловскую область. Он должен посетить Белоярскую атомную электростанцию. Об этом URA.RU сообщил источник в областном правительстве. «Медведев планирует прилететь в ближайшие дни, чтобы совершить рабочую поездку, которую ранее отложил в феврале. Предварительная дата визита — 1 или 2 марта. Политик посетит город Заречный, в частности, Белоярскую атомную электростанцию», — заявил источник. Ранее Медведев планировал посетить регион 16—17 февраля, чтобы побывать на одном из оборонных предприятий области. Тогда речь шла о посещении Белоярской атомной электростанции. Однако позже визит был отменен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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