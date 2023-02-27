В Свердловскую область прилетит Дмитрий Медведев

28 февраля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Медведев прибудет в регион 1 или 2 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни планирует прибыть с рабочим визитом в Свердловскую область. Он должен посетить Белоярскую атомную электростанцию. Об этом URA.RU сообщил источник в областном правительстве. «Медведев планирует прилететь в ближайшие дни, чтобы совершить рабочую поездку, которую ранее отложил в феврале. Предварительная дата визита — 1 или 2 марта. Политик посетит город Заречный, в частности, Белоярскую атомную электростанцию», — заявил источник. Ранее Медведев планировал посетить регион 16—17 февраля, чтобы побывать на одном из оборонных предприятий области. Тогда речь шла о посещении Белоярской атомной электростанции. Однако позже визит был отменен.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ближайшие дни планирует прибыть с рабочим визитом в Свердловскую область. Он должен посетить Белоярскую атомную электростанцию. Об этом URA.RU сообщил источник в областном правительстве. «Медведев планирует прилететь в ближайшие дни, чтобы совершить рабочую поездку, которую ранее отложил в феврале. Предварительная дата визита — 1 или 2 марта. Политик посетит город Заречный, в частности, Белоярскую атомную электростанцию», — заявил источник. Ранее Медведев планировал посетить регион 16—17 февраля, чтобы побывать на одном из оборонных предприятий области. Тогда речь шла о посещении Белоярской атомной электростанции. Однако позже визит был отменен.