Патрушев рассказал об историческом шаге на пути независимости от Запада

16 февраля 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев выступил в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России начинается новый этап модернизации на основе технологической независимости. Об этом сегодня на выездном совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине произошла эскалация санкционного давления, в результате чего обострились проблемы зависимости российской экономики от зарубежных технологий, оборудования и комплектующих. «В настоящее время Россия имеет зависимость по многим видам высокотехнологичной продукции, по которым во многом был утрачен собственный научно-производственный потенциал», — сообщил Патрушев, особо обратив внимание на высокую долю импортного оборудования в станкостроении, в тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике. «Затраты на исследования и разработки пока не достигли необходимого уровня. Негативное влияние на отечественную науку оказывает блокировка недружественными странами проведения в России научных исследований мирового уровня. Ограничивается доступ российского научного сообщества к последним достижениям науки и техники, международным базам данных», — рассказал секретарь Совета безопасности. Он считает, что развитию промышленности препятствует «сохраняющаяся по инерции, ориентация предприятий на иностранных поставщиков». Также незначительны объемы средств, направляемых на модернизацию и реконструкцию производства, есть дефицит научных кадров, инженеров и рабочих, выявлены факты хищений и неэффективного использования бюджетных средств, выделяемых на импортозамещение. «Необходимо активнее создавать технопарки в сфере высоких технологий, восстанавливать отраслевые научно-исследовательские институты. Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля. Обеспечить привлечение молодых специалистов в аэрокосмическую, металлургическую, радиоэлектронную, программно-вычислительную и другие наукоемкие отрасли», — заявил Николай Патрушев. Основной целью секретарь Совета безопасности России называет концентрацию ресурсов и усилий государства, научного и бизнес-сообществ на создании критически важных отечественных производств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России начинается новый этап модернизации на основе технологической независимости. Об этом сегодня на выездном совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине произошла эскалация санкционного давления, в результате чего обострились проблемы зависимости российской экономики от зарубежных технологий, оборудования и комплектующих. «В настоящее время Россия имеет зависимость по многим видам высокотехнологичной продукции, по которым во многом был утрачен собственный научно-производственный потенциал», — сообщил Патрушев, особо обратив внимание на высокую долю импортного оборудования в станкостроении, в тяжелом машиностроении, фармацевтике и медицинской технике. «Затраты на исследования и разработки пока не достигли необходимого уровня. Негативное влияние на отечественную науку оказывает блокировка недружественными странами проведения в России научных исследований мирового уровня. Ограничивается доступ российского научного сообщества к последним достижениям науки и техники, международным базам данных», — рассказал секретарь Совета безопасности. Он считает, что развитию промышленности препятствует «сохраняющаяся по инерции, ориентация предприятий на иностранных поставщиков». Также незначительны объемы средств, направляемых на модернизацию и реконструкцию производства, есть дефицит научных кадров, инженеров и рабочих, выявлены факты хищений и неэффективного использования бюджетных средств, выделяемых на импортозамещение. «Необходимо активнее создавать технопарки в сфере высоких технологий, восстанавливать отраслевые научно-исследовательские институты. Следует повышать привлекательность для молодежи среднего профессионального образования, активнее создавать в образовательных организациях классы инженерного профиля. Обеспечить привлечение молодых специалистов в аэрокосмическую, металлургическую, радиоэлектронную, программно-вычислительную и другие наукоемкие отрасли», — заявил Николай Патрушев. Основной целью секретарь Совета безопасности России называет концентрацию ресурсов и усилий государства, научного и бизнес-сообществ на создании критически важных отечественных производств.