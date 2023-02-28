Тюменский губернатор отправил вассалов на торги с промышленниками

Губернатор Тюменской области договаривается о новых проектах с руководством промышленных предприятий

01 марта 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

В Тюмени начались переговоры правительства с руководством местных предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский губернатор Александр Моор, который пока уходит от ответов на вопрос об участии в выборах на новый срок, в реальности уже делегировал своих подчиненных на промышленные предприятия области. Сейчас ведутся переговоры о том, в какие сроки и с какой тематикой губернатор посетит заводы. Одна из задач — получить на выборах поддержку рабочих. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к тюменскому правительству. «Планируется ряд экскурсий губернатора по местным тюменским заводам. Правительство начало формировать договоренности с руководством предприятий. Возможно, скоро будут анонсированы новые проекты для заводов. Моору сейчас важно получить поддержку „рабочего класса“», — сообщают инсайдеры. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Губернатор Моор не заявляет о своем участии в выборах губернатора Тюменской области в 2023 году. Однако в правительстве допускают такой вариант развития событий.

Тюменский губернатор Александр Моор, который пока уходит от ответов на вопрос об участии в выборах на новый срок, в реальности уже делегировал своих подчиненных на промышленные предприятия области. Сейчас ведутся переговоры о том, в какие сроки и с какой тематикой губернатор посетит заводы. Одна из задач — получить на выборах поддержку рабочих. Об этом URA.RU стало известно от источников, близких к тюменскому правительству. «Планируется ряд экскурсий губернатора по местным тюменским заводам. Правительство начало формировать договоренности с руководством предприятий. Возможно, скоро будут анонсированы новые проекты для заводов. Моору сейчас важно получить поддержку „рабочего класса“», — сообщают инсайдеры. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Губернатор Моор не заявляет о своем участии в выборах губернатора Тюменской области в 2023 году. Однако в правительстве допускают такой вариант развития событий.