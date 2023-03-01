Прокуратура заставила курганские власти дать людям новые квартиры

02 марта 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Прокуратура Кургана добивается расселения жильцов аварийного дома Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура Курганской области заставила власти Кургана дать новые квартиры жильцам аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Прокуратура Кургана провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в доме по проспекту Машиностроителей, 19. В городской суд ведомство направило иск с требованием к правительству Курганской области и администрации города включить указанный жилой дом в региональную и муниципальную программы переселения», — указано в сообщении городской прокуратуры. Дом не был включен в программу переселения 2019—2025 годов, несмотря на то что вопрос о признании постройки (на 126 жилых помещений общей площадью свыше 2 000 кв. м.) аварийной рассматривался неоднократно. «Включение дома в программу позволит решить вопрос финансового обеспечения расселения», — поясняется на сайте ведомства. Требования горпрокуратуры в суде удовлетворили. На момент написания статьи решение суда еще не вступило в силу. URA.RU писало ранее, что дом на проспекте Машиностроителей разваливается. Из стен аварийной постройки выпадают маяки-щеломеры. Жильцов через время экстренно эвакуировали. Это произошло из-за того, что постройка не отвечает условиям безопасности.

Прокуратура Курганской области заставила власти Кургана дать новые квартиры жильцам аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Информация об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Прокуратура Кургана провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в доме по проспекту Машиностроителей, 19. В городской суд ведомство направило иск с требованием к правительству Курганской области и администрации города включить указанный жилой дом в региональную и муниципальную программы переселения», — указано в сообщении городской прокуратуры. Дом не был включен в программу переселения 2019—2025 годов, несмотря на то что вопрос о признании постройки (на 126 жилых помещений общей площадью свыше 2 000 кв. м.) аварийной рассматривался неоднократно. «Включение дома в программу позволит решить вопрос финансового обеспечения расселения», — поясняется на сайте ведомства. Требования горпрокуратуры в суде удовлетворили. На момент написания статьи решение суда еще не вступило в силу. URA.RU писало ранее, что дом на проспекте Машиностроителей разваливается. Из стен аварийной постройки выпадают маяки-щеломеры. Жильцов через время экстренно эвакуировали. Это произошло из-за того, что постройка не отвечает условиям безопасности.