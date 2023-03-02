Медведев рассказал свердловским чиновникам о новой угрозе Запада

Оппоненты России стали все чаще пытаться повлиять на работу государственных и финансовых систем, и противодействие таким угрозам должно стать комплексным. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании в Свердловской области с участием первых лиц региональной власти.
«Вызовы в киберпространстве нарастают, эта проблема гораздо шире. Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий. Противодействие этим угрозам должно быть комплексным», — приводит РИА Новости слова Медведева.
Зампред Совбеза проводит встречу на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС). По данным агентства, главная тема совещания — «информационная безопасность и технологическая независимость критической информационной инфраструктуры атомной отрасли». Известно, что в общении с Медведевым участвуют уральский полпред Владимир Якушев и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
2 марта Дмитрий Медведев работает в свердловском городе Заречном на базе Белоярской АЭС. Источники URA.RU анонсировали, что зампред Совбеза готовит закрытое совещание с представителями власти и атомной отрасли. Медведев планировал приехать в Свердловскую область еще 16—17 февраля, однако в последний момент ту поездку отменили.
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