Медведев рассказал свердловским чиновникам о новой угрозе Запада

Медведев: противники РФ вмешиваются в работу государственных и финансовых систем

02 марта 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев 2 марта проводит совещание в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оппоненты России стали все чаще пытаться повлиять на работу государственных и финансовых систем, и противодействие таким угрозам должно стать комплексным. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании в Свердловской области с участием первых лиц региональной власти. «Вызовы в киберпространстве нарастают, эта проблема гораздо шире. Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий. Противодействие этим угрозам должно быть комплексным», — приводит РИА Новости слова Медведева. Зампред Совбеза проводит встречу на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС). По данным агентства, главная тема совещания — «информационная безопасность и технологическая независимость критической информационной инфраструктуры атомной отрасли». Известно, что в общении с Медведевым участвуют уральский полпред Владимир Якушев и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. 2 марта Дмитрий Медведев работает в свердловском городе Заречном на базе Белоярской АЭС. Источники URA.RU анонсировали, что зампред Совбеза готовит закрытое совещание с представителями власти и атомной отрасли. Медведев планировал приехать в Свердловскую область еще 16—17 февраля, однако в последний момент ту поездку отменили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оппоненты России стали все чаще пытаться повлиять на работу государственных и финансовых систем, и противодействие таким угрозам должно стать комплексным. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании в Свердловской области с участием первых лиц региональной власти. «Вызовы в киберпространстве нарастают, эта проблема гораздо шире. Очевидно, что наши противники все чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий. Противодействие этим угрозам должно быть комплексным», — приводит РИА Новости слова Медведева. Зампред Совбеза проводит встречу на площадке Белоярской атомной электростанции (БАЭС). По данным агентства, главная тема совещания — «информационная безопасность и технологическая независимость критической информационной инфраструктуры атомной отрасли». Известно, что в общении с Медведевым участвуют уральский полпред Владимир Якушев и первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. 2 марта Дмитрий Медведев работает в свердловском городе Заречном на базе Белоярской АЭС. Источники URA.RU анонсировали, что зампред Совбеза готовит закрытое совещание с представителями власти и атомной отрасли. Медведев планировал приехать в Свердловскую область еще 16—17 февраля, однако в последний момент ту поездку отменили.