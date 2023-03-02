Тюменец угрожал убийством жене, которая заступилась за сына

03 марта 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени мужчина угрожал убить свою жену за то, что та заступилась за сына, с которым у мужчины случился конфликт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УВМД по Тюменской области. «В дежурную часть отдела полиции № 5 города Тюмени обратилась местная жительница с заявлением о том, что муж угрожал ей убийством. Участковый задержал не судимого 50-летнего тюменца. На допросе гражданин пояснил, что изначально конфликт начался между ним и сыном. Женщина заступилась за подростка. Между супругами завязался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал избивать потерпевшую и угрожать убийством», — передает ведомство. В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 2 лет по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Ранее агентство писало о том, что житель Ишима избил своего знакомого за то, что тот отказался идти домой. Конфликт произошел в ходе распития спиртных напитков. От полученных травм потерпевший скончался. В настоящий момент, следствие ходатайствует о заключении мужчины в СИЗО.

В Тюмени мужчина угрожал убить свою жену за то, что та заступилась за сына, с которым у мужчины случился конфликт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УВМД по Тюменской области. «В дежурную часть отдела полиции № 5 города Тюмени обратилась местная жительница с заявлением о том, что муж угрожал ей убийством. Участковый задержал не судимого 50-летнего тюменца. На допросе гражданин пояснил, что изначально конфликт начался между ним и сыном. Женщина заступилась за подростка. Между супругами завязался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал избивать потерпевшую и угрожать убийством», — передает ведомство. В настоящий момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание — лишение свободы сроком до 2 лет по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Ранее агентство писало о том, что житель Ишима избил своего знакомого за то, что тот отказался идти домой. Конфликт произошел в ходе распития спиртных напитков. От полученных травм потерпевший скончался. В настоящий момент, следствие ходатайствует о заключении мужчины в СИЗО.