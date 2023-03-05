Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по общению с жителями

06 марта 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Правительство приняло единый документ-инструкцию по работе с гражданами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по работе с обращениями жителей. Как сообщается в документе на сайте правительства региона, единую инструкцию рекомендуют использовать всем муниципальным органам. «Утвердить инструкцию по работе с обращениями граждан и организаций в исполнительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять аналогичные инструкцию и порядок», — говорится в документе. Согласно инструкции, чиновники должны своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения и направлять ответы. При этом в документе сказано, что обращения могут поступать как письменно, так и устно. Контролирует эту деятельность управление по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Обращения рассматриваются в течение 30 дней. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили более полумиллиона рублей из бюджета на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Обучение для 16 чиновников состоится 20 марта.

Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по работе с обращениями жителей. Как сообщается в документе на сайте правительства региона, единую инструкцию рекомендуют использовать всем муниципальным органам. «Утвердить инструкцию по работе с обращениями граждан и организаций в исполнительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять аналогичные инструкцию и порядок», — говорится в документе. Согласно инструкции, чиновники должны своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения и направлять ответы. При этом в документе сказано, что обращения могут поступать как письменно, так и устно. Контролирует эту деятельность управление по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Обращения рассматриваются в течение 30 дней. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили более полумиллиона рублей из бюджета на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Обучение для 16 чиновников состоится 20 марта.