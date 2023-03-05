Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по общению с жителями

Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по работе с обращениями жителей. Как сообщается в документе на сайте правительства региона, единую инструкцию рекомендуют использовать всем муниципальным органам.
«Утвердить инструкцию по работе с обращениями граждан и организаций в исполнительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять аналогичные инструкцию и порядок», — говорится в документе.
Согласно инструкции, чиновники должны своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения и направлять ответы. При этом в документе сказано, что обращения могут поступать как письменно, так и устно. Контролирует эту деятельность управление по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Обращения рассматриваются в течение 30 дней.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили более полумиллиона рублей из бюджета на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Обучение для 16 чиновников состоится 20 марта.
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