05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по общению с жителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, руки чиновника, шариковая ручка
Правительство приняло единый документ-инструкцию по работе с гражданами Фото:

Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по работе с обращениями жителей. Как сообщается в документе на сайте правительства региона, единую инструкцию рекомендуют использовать всем муниципальным органам.

«Утвердить инструкцию по работе с обращениями граждан и организаций в исполнительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять аналогичные инструкцию и порядок», — говорится в документе.

Согласно инструкции, чиновники должны своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения и направлять ответы. При этом в документе сказано, что обращения могут поступать как письменно, так и устно. Контролирует эту деятельность управление по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Обращения рассматриваются в течение 30 дней.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили более полумиллиона рублей из бюджета на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Обучение для 16 чиновников состоится 20 марта.

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Власти ЯНАО усовершенствовали инструкцию для чиновников по работе с обращениями жителей. Как сообщается в документе на сайте правительства региона, единую инструкцию рекомендуют использовать всем муниципальным органам. «Утвердить инструкцию по работе с обращениями граждан и организаций в исполнительных органах Ямало-Ненецкого автономного округа. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять аналогичные инструкцию и порядок», — говорится в документе. Согласно инструкции, чиновники должны своевременно рассматривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения и направлять ответы. При этом в документе сказано, что обращения могут поступать как письменно, так и устно. Контролирует эту деятельность управление по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Обращения рассматриваются в течение 30 дней. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили более полумиллиона рублей из бюджета на обучение госслужащих развитию сельских территорий. Обучение для 16 чиновников состоится 20 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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