В Тюмени ищут разнорабочих для работы за границей

08 марта 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Для работы вам не нужно знать английский язык Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени ищут разнорабочих для работы в Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах. Соответствующее объявления размещено на площадке Avito. На работу берут людей без опыта и без знаний английского языка. «Ищем разнорабочих за границу. При себе нужно иметь действующий заграничный паспорт. Поможем с оформлением рабочей визы. В обязанности входит: cортировка, фасовка, стикеровка, упаковка, комплектовка продукции», — написано в объявлении. По словам работодателя, заработная плата от 750 рублей в час, суточная от 6000 до 9000 тысяч рублей в день. Заработная плата в месяц от 150 до 300 тысяч рублей. На производствах присутствуют русскоговорящие бригадиры, всему обучат. Приезд в страну на автобусе, самолете либо поезде. Придется потратиться на открытие рабочей визы, на оформление документов для легальной работы в Европе и на проезд. Общие траты на все обойдутся в районе 30 тысяч рублей. Ранее жителям Тюмени предлагают отправиться в Казань для строительства зданий. За вахту рабочим готовы платить до 290 тысяч рублей. В вакансии указано, что на роль разнорабочего рассмотрят кандидатов без опыта работы.

В Тюмени ищут разнорабочих для работы в Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах. Соответствующее объявления размещено на площадке Avito. На работу берут людей без опыта и без знаний английского языка. «Ищем разнорабочих за границу. При себе нужно иметь действующий заграничный паспорт. Поможем с оформлением рабочей визы. В обязанности входит: cортировка, фасовка, стикеровка, упаковка, комплектовка продукции», — написано в объявлении. По словам работодателя, заработная плата от 750 рублей в час, суточная от 6000 до 9000 тысяч рублей в день. Заработная плата в месяц от 150 до 300 тысяч рублей. На производствах присутствуют русскоговорящие бригадиры, всему обучат. Приезд в страну на автобусе, самолете либо поезде. Придется потратиться на открытие рабочей визы, на оформление документов для легальной работы в Европе и на проезд. Общие траты на все обойдутся в районе 30 тысяч рублей. Ранее жителям Тюмени предлагают отправиться в Казань для строительства зданий. За вахту рабочим готовы платить до 290 тысяч рублей. В вакансии указано, что на роль разнорабочего рассмотрят кандидатов без опыта работы.