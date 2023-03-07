07 марта 2023
06 марта 2023

В Тюмени ищут разнорабочих для работы за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхоз
Для работы вам не нужно знать английский язык Фото:

В Тюмени ищут разнорабочих для работы в Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах. Соответствующее объявления размещено на площадке Avito. На работу берут людей без опыта и без знаний английского языка.

«Ищем разнорабочих за границу. При себе нужно иметь действующий заграничный паспорт. Поможем с оформлением рабочей визы. В обязанности входит: cортировка, фасовка, стикеровка, упаковка, комплектовка продукции», — написано в объявлении.

По словам работодателя, заработная плата от 750 рублей в час, суточная от 6000 до 9000 тысяч рублей в день. Заработная плата в месяц от 150 до 300 тысяч рублей.

На производствах присутствуют русскоговорящие бригадиры, всему обучат. Приезд в страну на автобусе, самолете либо поезде. Придется потратиться на открытие рабочей визы, на оформление документов для легальной работы в Европе и на проезд. Общие траты на все обойдутся в районе 30 тысяч рублей.

Ранее жителям Тюмени предлагают отправиться в Казань для строительства зданий. За вахту рабочим готовы платить до 290 тысяч рублей. В вакансии указано, что на роль разнорабочего рассмотрят кандидатов без опыта работы.

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В Тюмени ищут разнорабочих для работы в Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах. Соответствующее объявления размещено на площадке Avito. На работу берут людей без опыта и без знаний английского языка. «Ищем разнорабочих за границу. При себе нужно иметь действующий заграничный паспорт. Поможем с оформлением рабочей визы. В обязанности входит: cортировка, фасовка, стикеровка, упаковка, комплектовка продукции», — написано в объявлении. По словам работодателя, заработная плата от 750 рублей в час, суточная от 6000 до 9000 тысяч рублей в день. Заработная плата в месяц от 150 до 300 тысяч рублей. На производствах присутствуют русскоговорящие бригадиры, всему обучат. Приезд в страну на автобусе, самолете либо поезде. Придется потратиться на открытие рабочей визы, на оформление документов для легальной работы в Европе и на проезд. Общие траты на все обойдутся в районе 30 тысяч рублей. Ранее жителям Тюмени предлагают отправиться в Казань для строительства зданий. За вахту рабочим готовы платить до 290 тысяч рублей. В вакансии указано, что на роль разнорабочего рассмотрят кандидатов без опыта работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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