08 марта 2023
07 марта 2023

На Тюменскую область надвигаются дожди и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгожданный дождь. Тюмень, лужа, дождь
В Тюменской области потеплеет до +5 градусов Фото:

По прогнозам синоптиков, в период с 9 по 11 марта на территории Тюменской области потеплеет до +5 градусов и пройдут дожди с сильным ветром. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«10 марта, пятница. Температура воздуха в ночное время составит -2, -7 градусов. Днем потеплеет до +5. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Небольшие осадки: мокрый снег, дождь», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Ранее агентство писало, что непогода повлияла на рост стоимости такси в Тюменской области. На фоне обильных снегопадов, перевозчики в несколько раз подняли цены на свои услуги.

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По прогнозам синоптиков, в период с 9 по 11 марта на территории Тюменской области потеплеет до +5 градусов и пройдут дожди с сильным ветром. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». «10 марта, пятница. Температура воздуха в ночное время составит -2, -7 градусов. Днем потеплеет до +5. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Небольшие осадки: мокрый снег, дождь», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Ранее агентство писало, что непогода повлияла на рост стоимости такси в Тюменской области. На фоне обильных снегопадов, перевозчики в несколько раз подняли цены на свои услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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