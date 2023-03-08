На Тюменскую область надвигаются дожди и сильный ветер

09 марта 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

В Тюменской области потеплеет до +5 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU По прогнозам синоптиков, в период с 9 по 11 марта на территории Тюменской области потеплеет до +5 градусов и пройдут дожди с сильным ветром. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». «10 марта, пятница. Температура воздуха в ночное время составит -2, -7 градусов. Днем потеплеет до +5. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Небольшие осадки: мокрый снег, дождь», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Ранее агентство писало, что непогода повлияла на рост стоимости такси в Тюменской области. На фоне обильных снегопадов, перевозчики в несколько раз подняли цены на свои услуги.

По прогнозам синоптиков, в период с 9 по 11 марта на территории Тюменской области потеплеет до +5 градусов и пройдут дожди с сильным ветром. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». «10 марта, пятница. Температура воздуха в ночное время составит -2, -7 градусов. Днем потеплеет до +5. Ветер 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Небольшие осадки: мокрый снег, дождь», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». Ранее агентство писало, что непогода повлияла на рост стоимости такси в Тюменской области. На фоне обильных снегопадов, перевозчики в несколько раз подняли цены на свои услуги.