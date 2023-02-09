Эксперты рассказали о причинах популярности Тюмени у инвесторов

Финансовый консультант обозначил факторы, которые привлекают инвесторов в Тюмень

10 февраля 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Тюмень имеет ряд преимуществ, которые поднимают популярность Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мнение инвесторов о Сибири и Тюмени, как об одном из безопаснейших мест, резко повысило популярность этих территорий. Помимо этого есть и другие причины роста интереса, о чем рассказала сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова и предприниматель Сергей Буторин. «Сейчас можно увидеть всплеск интереса к инвестированию в объекты Сибири, в частности в Тюмени. Изменение цен в данных областях обусловлено тем, что сейчас о Сибири говорят как об одном из самых безопасных мест. Все чаще можно услышать мнение о необходимости переноса столицы в Сибирь. Еще и поэтому у инвесторов смещается фокус внимания в сторону перспектив данного региона и взаимодействия с восточными партнерами. Безусловно, Сибирь переживает сейчас всплеск популярности <…> За короткий период времени объекты инвестиций выросли в стоимости на 100%», — передает РБК Тюмень слова Волковой.



Предприниматель и руководитель федерального проекта «Парки России» Сергей Буторин в свою очередь добавил, что развитие Сибири идет по разным направлениям, а этот фактор и наличие больших запасов полезных ископаемых также привлекает инвесторов. «Использование ресурсов Сибири позволит, действительно, создать своего рода новый центр Мира, как сейчас об этом и говорят», — считает мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-15 рейтинга экономически устойчивых регионов РФ. Успехи региона за третий квартал 2022 года позволили ему подняться на четыре пункта относительно прошлого исследования. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мнение инвесторов о Сибири и Тюмени, как об одном из безопаснейших мест, резко повысило популярность этих территорий. Помимо этого есть и другие причины роста интереса, о чем рассказала сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова и предприниматель Сергей Буторин. «Сейчас можно увидеть всплеск интереса к инвестированию в объекты Сибири, в частности в Тюмени. Изменение цен в данных областях обусловлено тем, что сейчас о Сибири говорят как об одном из самых безопасных мест. Все чаще можно услышать мнение о необходимости переноса столицы в Сибирь. Еще и поэтому у инвесторов смещается фокус внимания в сторону перспектив данного региона и взаимодействия с восточными партнерами. Безусловно, Сибирь переживает сейчас всплеск популярности <…> За короткий период времени объекты инвестиций выросли в стоимости на 100%», — передает РБК Тюмень слова Волковой. Предприниматель и руководитель федерального проекта «Парки России» Сергей Буторин в свою очередь добавил, что развитие Сибири идет по разным направлениям, а этот фактор и наличие больших запасов полезных ископаемых также привлекает инвесторов. «Использование ресурсов Сибири позволит, действительно, создать своего рода новый центр Мира, как сейчас об этом и говорят», — считает мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-15 рейтинга экономически устойчивых регионов РФ. Успехи региона за третий квартал 2022 года позволили ему подняться на четыре пункта относительно прошлого исследования. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества.