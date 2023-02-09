Эксперты рассказали о причинах популярности Тюмени у инвесторов

Мнение инвесторов о Сибири и Тюмени, как об одном из безопаснейших мест, резко повысило популярность этих территорий. Помимо этого есть и другие причины роста интереса, о чем рассказала сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова и предприниматель Сергей Буторин.
«Сейчас можно увидеть всплеск интереса к инвестированию в объекты Сибири, в частности в Тюмени. Изменение цен в данных областях обусловлено тем, что сейчас о Сибири говорят как об одном из самых безопасных мест. Все чаще можно услышать мнение о необходимости переноса столицы в Сибирь. Еще и поэтому у инвесторов смещается фокус внимания в сторону перспектив данного региона и взаимодействия с восточными партнерами. Безусловно, Сибирь переживает сейчас всплеск популярности <…> За короткий период времени объекты инвестиций выросли в стоимости на 100%», — передает РБК Тюмень слова Волковой.
Предприниматель и руководитель федерального проекта «Парки России» Сергей Буторин в свою очередь добавил, что развитие Сибири идет по разным направлениям, а этот фактор и наличие больших запасов полезных ископаемых также привлекает инвесторов. «Использование ресурсов Сибири позволит, действительно, создать своего рода новый центр Мира, как сейчас об этом и говорят», — считает мужчина.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в топ-15 рейтинга экономически устойчивых регионов РФ. Успехи региона за третий квартал 2022 года позволили ему подняться на четыре пункта относительно прошлого исследования. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества.
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