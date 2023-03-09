Власти Нижневартовска не смогли выполнить поручение ревизора из ОНФ

В Нижневартовске мэрия провалила расселение аварийного квартала в срок, установленный ревизором ОНФ Калининой

10 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Расселить дома к сроку, который назвала Калинина, не удалось Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Нижневартовска не смогли уговорить жителей съехать из аварийных домов квартала «Прибрежный-3» до срока, который им поставила член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Светлана Калинина. Жильцы сообщили URA.RU, что во время встречи в администрации 2 марта им настоятельно рекомендовали согласиться на условия мэрии и переехать на окраину с доплатой, но собственники отказались. «Снова прошла встреча, на которой нас пытались убедить согласиться на условия мэрии — переезд с доплатой. Нас пытались ввести в заблуждение, говоря, что это последний шанс получить квартиру. Но мы будем судиться до конца, готовы пройти все инстанции, обжаловать решение. Суды все еще идут, и к 8 марта, как предлагала администрации города Калинина, расселить наши дома не удалось. Тяжбы затянутся, как минимум, до лета», — заявляют жильцы. Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников в ходе пресс-конференции сообщил, что с собственниками квартир в квартале ведется работа. «Мы продолжаем проводить консультативные встречи. Пока условия расселения квартала не изменились, и план застройки НСД остается в силе, в отличие от соседнего квартала „Б“, который после проведения всех конкурсных процедур с большой вероятностью будут застраивать иногородние компании. Администрация ждет решений, которые примет суд по оценке стоимости квартир в „Прибрежном-3“», — отметил Ситников. Ранее URA.RU писало о том, что ревизор из ОНФ Светлана Калинина побывала в Нижневартовске и лично пообщалась с жильцами аварийного квартала. Она попросила прокуратуру проверить законность расселения домов и предложила расселить квартал к 8 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска не смогли уговорить жителей съехать из аварийных домов квартала «Прибрежный-3» до срока, который им поставила член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Светлана Калинина. Жильцы сообщили URA.RU, что во время встречи в администрации 2 марта им настоятельно рекомендовали согласиться на условия мэрии и переехать на окраину с доплатой, но собственники отказались. «Снова прошла встреча, на которой нас пытались убедить согласиться на условия мэрии — переезд с доплатой. Нас пытались ввести в заблуждение, говоря, что это последний шанс получить квартиру. Но мы будем судиться до конца, готовы пройти все инстанции, обжаловать решение. Суды все еще идут, и к 8 марта, как предлагала администрации города Калинина, расселить наши дома не удалось. Тяжбы затянутся, как минимум, до лета», — заявляют жильцы. Вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников в ходе пресс-конференции сообщил, что с собственниками квартир в квартале ведется работа. «Мы продолжаем проводить консультативные встречи. Пока условия расселения квартала не изменились, и план застройки НСД остается в силе, в отличие от соседнего квартала „Б“, который после проведения всех конкурсных процедур с большой вероятностью будут застраивать иногородние компании. Администрация ждет решений, которые примет суд по оценке стоимости квартир в „Прибрежном-3“», — отметил Ситников. Ранее URA.RU писало о том, что ревизор из ОНФ Светлана Калинина побывала в Нижневартовске и лично пообщалась с жильцами аварийного квартала. Она попросила прокуратуру проверить законность расселения домов и предложила расселить квартал к 8 марта.