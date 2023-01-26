26 января 2023

Ревизор из Москвы потребовала от прокуратуры проверить законность расселения аварийного дома в ХМАО. Видео

Эксперт ОНФ Калинина потребовала от прокуратуры проверить законность расселения аварийного дома в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Члена Центрального штаба ОНФ Калининой Светланы в поселок ГПЗ. Сургут , калинина светлана, терновой константин
Калинина раскритиковала действия администрации Нижневартовска Фото:

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина в Нижневартовске (ХМАО) во время встречи с жильцами аварийного дома в квартале «Прибрежный-3» обратилась к прокуратуре, с требованием провести проверку действий администрации города на законность принятых решений и действий. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече.

«В любом случае, чтобы прекратить это безобразие, вам (прокуратура — прим. URA.RU) надо провести эту проверку. Ту проверку, после которой у администрации действующей или будущей, шансов не было так поступать с другими людьми. Ваша задача вынести правильное заключение по этому вопросу», — высказала свое мнение Светлана Калинина обращаясь к представителю прокуратуры.

Отмечено, что на встрече присутствовали как жильцы аварийного дома, так и представители администрации Нижневартовска и прокуратуры города. Калинина пообещала в ближайшее время довести свое мнение о ситуации с расселением дома до губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Скандал с расселением трех домов в квартале «Прибрежный-3» в Нижневартовске длится уже три года. Власти муниципалитета признали дома аварийными, не получив согласия собственников.

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Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина в Нижневартовске (ХМАО) во время встречи с жильцами аварийного дома в квартале «Прибрежный-3» обратилась к прокуратуре, с требованием провести проверку действий администрации города на законность принятых решений и действий. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече. «В любом случае, чтобы прекратить это безобразие, вам (прокуратура — прим. URA.RU) надо провести эту проверку. Ту проверку, после которой у администрации действующей или будущей, шансов не было так поступать с другими людьми. Ваша задача вынести правильное заключение по этому вопросу», — высказала свое мнение Светлана Калинина обращаясь к представителю прокуратуры. Отмечено, что на встрече присутствовали как жильцы аварийного дома, так и представители администрации Нижневартовска и прокуратуры города. Калинина пообещала в ближайшее время довести свое мнение о ситуации с расселением дома до губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Скандал с расселением трех домов в квартале «Прибрежный-3» в Нижневартовске длится уже три года. Власти муниципалитета признали дома аварийными, не получив согласия собственников.
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