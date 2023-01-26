Ревизор из Москвы потребовала от прокуратуры проверить законность расселения аварийного дома в ХМАО. Видео

Эксперт ОНФ Калинина потребовала от прокуратуры проверить законность расселения аварийного дома в ХМАО

27 января 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Калинина раскритиковала действия администрации Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина в Нижневартовске (ХМАО) во время встречи с жильцами аварийного дома в квартале «Прибрежный-3» обратилась к прокуратуре, с требованием провести проверку действий администрации города на законность принятых решений и действий. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече. «В любом случае, чтобы прекратить это безобразие, вам (прокуратура — прим. URA.RU) надо провести эту проверку. Ту проверку, после которой у администрации действующей или будущей, шансов не было так поступать с другими людьми. Ваша задача вынести правильное заключение по этому вопросу», — высказала свое мнение Светлана Калинина обращаясь к представителю прокуратуры. Отмечено, что на встрече присутствовали как жильцы аварийного дома, так и представители администрации Нижневартовска и прокуратуры города. Калинина пообещала в ближайшее время довести свое мнение о ситуации с расселением дома до губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Скандал с расселением трех домов в квартале «Прибрежный-3» в Нижневартовске длится уже три года. Власти муниципалитета признали дома аварийными, не получив согласия собственников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина в Нижневартовске (ХМАО) во время встречи с жильцами аварийного дома в квартале «Прибрежный-3» обратилась к прокуратуре, с требованием провести проверку действий администрации города на законность принятых решений и действий. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече. «В любом случае, чтобы прекратить это безобразие, вам (прокуратура — прим. URA.RU) надо провести эту проверку. Ту проверку, после которой у администрации действующей или будущей, шансов не было так поступать с другими людьми. Ваша задача вынести правильное заключение по этому вопросу», — высказала свое мнение Светлана Калинина обращаясь к представителю прокуратуры. Отмечено, что на встрече присутствовали как жильцы аварийного дома, так и представители администрации Нижневартовска и прокуратуры города. Калинина пообещала в ближайшее время довести свое мнение о ситуации с расселением дома до губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Скандал с расселением трех домов в квартале «Прибрежный-3» в Нижневартовске длится уже три года. Власти муниципалитета признали дома аварийными, не получив согласия собственников.