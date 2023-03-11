Курганцы выпустили клип на песню исполнителя SHAMAN. Видео

12 марта 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Курганцы исполнили песню «Встанем» певца SHAMAN Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Работники каргапольского культурно-досугового центра (Курганская область) сняли клип на песню «Встанем», которую исполнил российский певец SHAMAN. Видео опубликовано в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». «Работники и исполнители каргапольского районного культурно-досугового центра выпустили клип на песню „Встанем“. Музыка и слова: SHAMAN», — написано в посте. Комментаторы поблагодарили за клип, отметив, что он «задевает за душу». «Огромное спасибо! Какие таланты у нас, гордимся вами! Очень сильное впечатление от клипа. Красивые голоса», — пишет Людмила Игнатьева. Ранее URA.RU писало, что житель Макушино Максим Шабалин создал музыкальную группу «Cover Time», бросив работу на железной дороге. Его первый клип — кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи».

Работники каргапольского культурно-досугового центра (Курганская область) сняли клип на песню «Встанем», которую исполнил российский певец SHAMAN. Видео опубликовано в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». «Работники и исполнители каргапольского районного культурно-досугового центра выпустили клип на песню „Встанем“. Музыка и слова: SHAMAN», — написано в посте. Комментаторы поблагодарили за клип, отметив, что он «задевает за душу». «Огромное спасибо! Какие таланты у нас, гордимся вами! Очень сильное впечатление от клипа. Красивые голоса», — пишет Людмила Игнатьева. Ранее URA.RU писало, что житель Макушино Максим Шабалин создал музыкальную группу «Cover Time», бросив работу на железной дороге. Его первый клип — кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи».