11 марта 2023
10 марта 2023

Курганцы выпустили клип на песню исполнителя SHAMAN. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Курганцы исполнили песню «Встанем» певца SHAMAN Фото:

Работники каргапольского культурно-досугового центра (Курганская область) сняли клип на песню «Встанем», которую исполнил российский певец SHAMAN. Видео опубликовано в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники и исполнители каргапольского районного культурно-досугового центра выпустили клип на песню „Встанем“. Музыка и слова: SHAMAN», — написано в посте.

Комментаторы поблагодарили за клип, отметив, что он «задевает за душу». «Огромное спасибо! Какие таланты у нас, гордимся вами! Очень сильное впечатление от клипа. Красивые голоса», — пишет Людмила Игнатьева.

Ранее URA.RU писало, что житель Макушино Максим Шабалин создал музыкальную группу «Cover Time», бросив работу на железной дороге. Его первый клип — кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи».

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Работники каргапольского культурно-досугового центра (Курганская область) сняли клип на песню «Встанем», которую исполнил российский певец SHAMAN. Видео опубликовано в группе «Газета „Сельская правда“ Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте». «Работники и исполнители каргапольского районного культурно-досугового центра выпустили клип на песню „Встанем“. Музыка и слова: SHAMAN», — написано в посте. Комментаторы поблагодарили за клип, отметив, что он «задевает за душу». «Огромное спасибо! Какие таланты у нас, гордимся вами! Очень сильное впечатление от клипа. Красивые голоса», — пишет Людмила Игнатьева. Ранее URA.RU писало, что житель Макушино Максим Шабалин создал музыкальную группу «Cover Time», бросив работу на железной дороге. Его первый клип — кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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