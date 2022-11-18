18 ноября 2022

Курганец бросил работу на железной дороге и создал музыкальную группу. Видео

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Максим Шабалин начал заниматься музыкой в 2007 году Фото:

Житель города Макушино (Курганская область) создал музыкальную группу, бросив работу на железной дороге. Об этом рассказал создатель группы Максим Шабалин.

Максим Шабалин работает методистом в Макушинском доме культуры. «Раньше работал на железной дороге помощником машиниста, но всегда мечтал заниматься музыкой. В доме культуры мне закупили все необходимое оборудование и мы создали группу „Cover Time“. Сейчас делаем каверы», — рассказал Шабалин.

Со слов макушинца, музыкой он начал заниматься в 2007 году. Сейчас он работает в доме культуры и получает профильное музыкальное образование. Его первый клип — это кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». «Мы решили заснять бюджетненький, наш первый клип», — подписал Шабалин под видео.

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Житель города Макушино (Курганская область) создал музыкальную группу, бросив работу на железной дороге. Об этом рассказал создатель группы Максим Шабалин. Максим Шабалин работает методистом в Макушинском доме культуры. «Раньше работал на железной дороге помощником машиниста, но всегда мечтал заниматься музыкой. В доме культуры мне закупили все необходимое оборудование и мы создали группу „Cover Time“. Сейчас делаем каверы», — рассказал Шабалин. Со слов макушинца, музыкой он начал заниматься в 2007 году. Сейчас он работает в доме культуры и получает профильное музыкальное образование. Его первый клип — это кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». «Мы решили заснять бюджетненький, наш первый клип», — подписал Шабалин под видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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