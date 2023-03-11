11 марта 2023
10 марта 2023

Курганский губернатор заявил, что без России не было бы Грузии и Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков отметил, что Россия помогла Армении и Грузии Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Грузии и Армении не было бы без помощи России. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Ни Грузии, ни Армении не было бы без России. В давние времена руководство этих стран просило русского царя включить их в состав России из-за угрозы исчезновения этих народов. Одни были спасены от вырезания турками, другие — персами. Полегло огромное количество русских солдат», — заявил Шумков.

Также губернатор отметил, что Россия помогла странам «сохранить православную веру предков» и «создать инфраструктуру». «А сейчас беготня с табличками „Мы Европа“ и осуждение России», — пишет он.

Ранее Шумков заявил, что отказ от имперского мышления и пути грозит для России распадом. По его мнению, Запад будет использовать бывшие страны Советского Союза для разрушения России.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Грузии и Армении не было бы без помощи России. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Ни Грузии, ни Армении не было бы без России. В давние времена руководство этих стран просило русского царя включить их в состав России из-за угрозы исчезновения этих народов. Одни были спасены от вырезания турками, другие — персами. Полегло огромное количество русских солдат», — заявил Шумков. Также губернатор отметил, что Россия помогла странам «сохранить православную веру предков» и «создать инфраструктуру». «А сейчас беготня с табличками „Мы Европа“ и осуждение России», — пишет он. Ранее Шумков заявил, что отказ от имперского мышления и пути грозит для России распадом. По его мнению, Запад будет использовать бывшие страны Советского Союза для разрушения России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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