В Тюмени ищут риэлтора по продажам курортной недвижимости на юге

13 марта 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Работа без географических ограничений: продажа недвижимости в любом городе присутствия компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Международная компания приглашает на работу специалистов по продажам курортной недвижимости в Сочи, Новороссийск, Анапа, Краснодар, Дубай, Таиланд. Соответственное объявление опубликовано на площадке HeadHunter. Опыт продаж приветствуется, но не обязателен. «Если ты активный, целеустремленный, а также тебе нравится тема недвижимости и инвестиций, то мы тебя приглашаем к нам. Есть возможность работать из любого города, где находится наша компания. У нас пятидневная дневная рабочая неделя с графиком 8:30 — 18:00. Обучение и наставничество на каждом этапе. Заработная плата от 200 тысяч рублей», — написано в объявление. Спустя шесть месяцев успешной работы обещают карьерный рост. Из плюсов работы подчеркивают дружный коллектив и совместные мероприятия, готовое рабочее место в светлом офисе, материальные бонусы для лучших экспертов: сертификаты на брендовую одежду, imac, путевки в Дубай. Ранее агенство писало, что в Тюмени ищут разнорабочих для работы в Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах. На работу берут людей без опыта и без знаний английского языка. Заработная плата в месяц от 150 до 300 тысяч рублей.

Международная компания приглашает на работу специалистов по продажам курортной недвижимости в Сочи, Новороссийск, Анапа, Краснодар, Дубай, Таиланд. Соответственное объявление опубликовано на площадке HeadHunter. Опыт продаж приветствуется, но не обязателен. «Если ты активный, целеустремленный, а также тебе нравится тема недвижимости и инвестиций, то мы тебя приглашаем к нам. Есть возможность работать из любого города, где находится наша компания. У нас пятидневная дневная рабочая неделя с графиком 8:30 — 18:00. Обучение и наставничество на каждом этапе. Заработная плата от 200 тысяч рублей», — написано в объявление. Спустя шесть месяцев успешной работы обещают карьерный рост. Из плюсов работы подчеркивают дружный коллектив и совместные мероприятия, готовое рабочее место в светлом офисе, материальные бонусы для лучших экспертов: сертификаты на брендовую одежду, imac, путевки в Дубай. Ранее агенство писало, что в Тюмени ищут разнорабочих для работы в Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Бельгии, Нидерландах. На работу берут людей без опыта и без знаний английского языка. Заработная плата в месяц от 150 до 300 тысяч рублей.