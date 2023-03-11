У тюменских детей отобрали возможность заниматься любимым спортом

В Тюмени дети не смогут заниматься синхронным плаванием из-за закрытия единственной секции

12 марта 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Секция синхронного плавания существовала пять леть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени у детей пропала возможность заниматься синхронным плаванием. Это произошло после того, как клуб «Звезды Сибири» лишился площадки для занятий в связи с закрытием школы, где она располагалась. Об этом URA.RU рассказали родители синхронисток, пожаловавшиеся на отсутствие поддержки со стороны властей. «Синхронное плавание в Тюмени появилось в 2017 году благодаря инициативным родителям и тренеру Ярославцевой Галине. Смогли открыть отделение синхронного плавания на базе МАУ СШ № 1 города Тюмени, которая выделила для детей всего 26 мест. За весь период существования школы количество мест, как и финансирование, увеличено не было. Также не было проведено ни одного собрания для родителей и ни одних соревнований. Спустя пять лет существования отделения, родители были приглашены на первое и последнее собрание, на котором директор спортшколы Семейных Наталья объявила о закрытии отделения 10 марта 2023 г. предложив детям заняться прыжками на батутах или плаваньем, не видя разницы между видами спорта», — указали родители в коллективном письме, которое есть в распоряжении агентства. Они также обозначили, что несмотря на многие трудности и отсутствие муниципального бассейна для занятий, тренеру Ярославцевой удалось воспитать в Тюмени трех мастеров спорта по синхронному плаванию и еще трех кандидатов в мастера. Всего в клубе занималось порядка 80 детей, из которых 26 софинансировались школой. Сейчас, по мнению родителей, отсутствие поддержки в поиске новой площадки со стороны департамента по спорту и молодежной политике города может поставить крест на развитии этого спорта среди тюменцев. URA.RU направило запрос в администрацию города и департамент по спорту и молодежной политике Тюмени. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени у детей пропала возможность заниматься синхронным плаванием. Это произошло после того, как клуб «Звезды Сибири» лишился площадки для занятий в связи с закрытием школы, где она располагалась. Об этом URA.RU рассказали родители синхронисток, пожаловавшиеся на отсутствие поддержки со стороны властей. «Синхронное плавание в Тюмени появилось в 2017 году благодаря инициативным родителям и тренеру Ярославцевой Галине. Смогли открыть отделение синхронного плавания на базе МАУ СШ № 1 города Тюмени, которая выделила для детей всего 26 мест. За весь период существования школы количество мест, как и финансирование, увеличено не было. Также не было проведено ни одного собрания для родителей и ни одних соревнований. Спустя пять лет существования отделения, родители были приглашены на первое и последнее собрание, на котором директор спортшколы Семейных Наталья объявила о закрытии отделения 10 марта 2023 г. предложив детям заняться прыжками на батутах или плаваньем, не видя разницы между видами спорта», — указали родители в коллективном письме, которое есть в распоряжении агентства. Они также обозначили, что несмотря на многие трудности и отсутствие муниципального бассейна для занятий, тренеру Ярославцевой удалось воспитать в Тюмени трех мастеров спорта по синхронному плаванию и еще трех кандидатов в мастера. Всего в клубе занималось порядка 80 детей, из которых 26 софинансировались школой. Сейчас, по мнению родителей, отсутствие поддержки в поиске новой площадки со стороны департамента по спорту и молодежной политике города может поставить крест на развитии этого спорта среди тюменцев. URA.RU направило запрос в администрацию города и департамент по спорту и молодежной политике Тюмени. Ответ на него ожидается.